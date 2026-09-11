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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.

Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.

Κυρίλλου Άντρεα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 290. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτέρα, 150μ. μετά το αρτοποιείο «Ζορπάς», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22330337, 99190753.

Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92A+B. Πλησίον κινηματογράφου «Κ-Cineplex», Στρόβολος, τηλ. 22871954, 22319608.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ. Απέναντι από το «CAFE NERO», Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Πετρολίνα, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25821555, 99649599.

Δημοφάνους Ιωάννα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 75. Στον απέναντι δρόμο από την Πυροσβεστική, δίπλα από την «Pizza Mia», Λεμεσός, τηλ. 25353599.

Νικολαΐδου Γεωργία, Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8. Δίπλα από Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s, Λεμεσός, τηλ. 25222223, 97863108.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία, Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α΄ 56. Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25338363, 25346494.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2. Λειβάδια, απέναντι από «Super Discount Store» Αραδίππου, τηλ. 24644490.

Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς κατάστημα «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

ΠΑΦΟΣ

Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49. Δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη, Αναβαργός, τηλ. 26930599, 26943628.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.