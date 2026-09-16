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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ιωαννίδου Φρύνη, Ψαρών 3Α. Έναντι νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», Έγκωμη, τηλ. 22106044.

Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι καταστήματος «ZARA», στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

Λάμπρου Κτενά Σταυρούλα, Λεωφόρος Στροβόλου 56. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων PETROLINA, Στρόβολος, τηλ. 22760081, 99992060.

Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρας Τερέζας 1Α. Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg», προς το εστιατόριο «Ιδάλιον» αριστερά μέσα, δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 58Β. Δρόμος ξενοδοχείου «Episkopiana», πλησίον «Espresso Lungo café», Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.

Χριστοφόρου Αλέξανδρος, Μαρίνου Γερολάνου 12. Βόρεια των φώτων τροχαίας του «FOUI», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25661101, 25561083.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99386419.

Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μικάλλη Μερόπη, Απ. Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή», Αραδίππου, τηλ. 24360647.

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

ΠΑΦΟΣ

Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.