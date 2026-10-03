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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυριακούδης Μιχάλης, Πινδάρου 8. Δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από καφεστιατόριο «Ξάδελφος», Λευκωσία, τηλ. 22344877, 22773127.

Αριστοδήμου Κωνσταντίνα, Λεωφόρος Σταυρού 71Ε. Δίπλα από «EUROBANK», Στρόβολος, τηλ. 22492929, 99868844.

Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

Παναγή Μαρία, Πρίγκιπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS», απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

Παντέλα Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, Λακατάμια, τηλ. 22327100, 22327102.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χριστοφή Μιχάλης, Μαρίνου Γερουλάνου 50, «Philippou Building», κατ. 2. Πλησίον Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη και βορείως Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Λεμεσός, τηλ. 25753000, 97614388.

Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατ. ΤΡΑΚΑΣΟΛ. Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. Κάψαλος, 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

ΠΑΦΟΣ

Καρατσαουσίδου Χρυσοστόμου Έλενα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 26 και Γεωργίου Χριστοφόρου γωνία, κατ. 1&2. 100μ. πιο κάτω από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Πάφος , τηλ. 26911915, 26221624.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.