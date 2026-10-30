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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795, 22315795.

Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12 Γ-Δ. Δίπλα από Ταχυδρομείο Λυκαβηττού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.

Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84 Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλωνείο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.

Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα «McDonald’s», Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.

Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.

Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 Ι&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Πετρολίνα, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25821555, 99649599.

Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, «IASO MEDICAL CENTER», Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας και δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 99576122.

Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

ΠΑΦΟΣ

Ανδρέου Ραφαέλα, Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, «Diamond Complex», κατ. 15. Απέναντι από το ξενοδοχείο «Venus», Πάφος, τηλ. 26600006.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.