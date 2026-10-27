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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αντωνίου Μαργαρίτα, Δημοκρατίας 16. Από τα φώτα τροχαίας της «Coca-Cola» προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22322700.

Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι από κατάστημα «ZARA» στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

Λάμπρου Κτενά Σταυρούλα, Λεωφόρος Στροβόλου 56. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων PETROLINA, Στρόβολος, τηλ. 22760081, 99992060.

Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νεοκλέους Άντρια, Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατ. 234. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25322333, 99824908.

Αβραάμ Χριστίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111. 150μ. δυτικά από τη φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25521212, 99362307.

Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32. Περιοχή «Νάαφι», βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

Λίμπερμαν Σιηρίτ, Θέκλας Λυσιώτη 23Α. Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25044308, 96497660.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.