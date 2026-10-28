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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουράτου Γιώργος, Λεωφ. Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος, τηλ. 22336699.

Μαρνέρου Άννα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209. Δίπλα από «Shoebox» και «Pizza Hut», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22721727, 22721711.

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76Α. 500μ. από τα φώτα τροχαίας κατοικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22250085, 22261656.

Κοκκίνου Ελένη, Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22522242.

Αλ Χαταχτά Αμίνα, Αχαιών 5. Στον παράδρομο δίπλα από το «Hilton Park», Έγκωμη, τηλ. 22420303.

Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Μετά από υπεραγορά «Σκλαβενίτης» και έναντι αρτοποιείου «Κωνσταντινίδης» και Τράπεζας Κύπρου, Αγ. Ελευθερίου Λατσιών, Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.

Πόπα Άνα – Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

Κωνσταντόπουλος Χρίστος, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου « Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ 25365325.

Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9. Ποταμός Γερμασόγειας, δίπλα από υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια, τηλ. 25879006, 96560251.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.

Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

ΠΑΦΟΣ

Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος της εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.