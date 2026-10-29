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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

>Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

>Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Αρχή Λεωφ. Αρμενίας, κοντά στα φώτα τροχαίας Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

>Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

>Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφ. Τσερίου 229, κατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

>Χριστοφόρου Στέλιος, Ηνωμένων Εθνών 18Α, περιοχή Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22573035.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Χαραλάμπους Χάρης, Μίλτωνος 56. Άγιος Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα «febalcasa», Λεμεσός, τηλ. 25710330, 25770285.

>Βότσης Άγγελος, Δωδεκανήσου 19. Κοντά στο Αθηναΐδειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25341123, 25365316.

>Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Το Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

>Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

>Κουπέπας Ανδρέας, Ανοικοδομήσεως 37Β. Βόρεια κυκλικού κόμβου Λινόπετρας και αριστερά (δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25724545, 99468643.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

>Ανδρέου Νίκη, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900, 94065505.

>Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβαδιών – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

ΠΑΦΟΣ

>Τοουλιά Κυριακή – Κωνσταντίνα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Esso, Χλώρακας, τηλ. 26935300, 96409630.

>Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

>Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.