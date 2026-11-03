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Δείτε αναλυτικά τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, με διευθύνσεις, σημεία αναφοράς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Περδίκη Κωνσταντίνα, Μετοχίου 34Ε. Πλησίον υπουργείου Υγείας (παλιό «Γιώρκειο» ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς «Αφροδίτη», Λευκωσία. Τηλ.: 22770009, 22770030.

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental», Λευκωσία. Τηλ.: 22100029, 22105263.

Κολιαντρή Σοφία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300 μ. μετά το «Coffee Bliss», δίπλα από «MP Carwash» (δρόμος Στράκκας), Λακατάμια. Τηλ.: 22380022, 99869635.

Σαριμπέκοβα Κριστίνα, Διγενή Ακρίτα 42. Ενορία Αγ. Βασιλείου, απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Στρόβολος. Τηλ.: 22270277.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος. Τηλ.: 22427707, 99185209.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι. Τηλ.: 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ζαφειρίου Μαργαρίτα, Μίλτωνος 66Α. Έναντι πρακτορείου ΟΠΑΠ, Λεμεσός. Τηλ.: 25377800, 96991721

Τερίδης Άρης, Λεωφ. Λεοντίου Α΄ 181, κατ. 1. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός. Τηλ.: 25340872, 25714469.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός. Τηλ.: 25383120, 25735573.

Βασιλοπούλου Φωτεινή, Τζον Κένεντι 6Γ. Περιοχή Kanika – Εναέριος, Λεμεσός. Τηλ.: 25585840, 25722632.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος. Τηλ.: 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» και δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου. Τηλ.: 24102920, 99765384.

Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα. Τηλ.: 24651317, 24662689.

Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα. Τηλ.: 24623110, 24530445.

ΠΑΦΟΣ

Νικολαΐδου Κωνσταντία, γωνία Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατ. 5, «Elysia Park». «Pafilia» (περιοχή «Universal»), Πάφος. Τηλ.: 26935642, 26933793.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ.: 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι. Τηλ.: 23812040, 23744313.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου. Τηλ.: 23922189, 99832321.