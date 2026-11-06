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Ποια φαρμακεία διημερεύουν και διανυκτερεύουν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026; Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και χρήσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό τους.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Μίου Βέρα
- Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 139Β, Στρόβολος.
- Περιοχή: Δίπλα από το κατάστημα «NEW BABY CITY».
- Τηλέφωνα: 22428666, 22320026.
Ρωτός Σάββας
- Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 7, Παλλουριώτισσα.
- Περιοχή: Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick.
- Τηλέφωνο: 22210810.
Καρακώστα Αναστασία
- Διεύθυνση: Μετοχίου 63, Λευκωσία.
- Περιοχή: Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.
- Τηλέφωνα: 22774950, 99687016.
Μανουσαρίδου Ευγενία
- Διεύθυνση: Γλαύκου 27, Άγιοι Ομολογητές.
- Τηλέφωνο: 22210221.
Σωφρονίου Ιωάννα
- Διεύθυνση: Εθνικής Φρουράς 3Α, Λευκωσία.
- Περιοχή: Πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον».
- Τηλέφωνο: 22377313.
Κυριάκου Εύα
- Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 74Δ, Λατσιά.
- Περιοχή: Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα».
- Τηλέφωνο: 22571060.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Νικολάου Ράνια
- Διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 53, Λεμεσός.
- Περιοχή: 600 μέτρα νότια από τα φώτα τροχαίας «Προβίτα» και το κτήριο CYTA.
- Τηλέφωνα: 25567567, 99814805.
Παχουμής Μιχάλης
- Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 56, Λεμεσός.
- Περιοχή: 200 μέτρα βόρεια από τα φώτα τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI.
- Τηλέφωνα: 25374449, 25721781.
Παπαχριστοδούλου Αναστασία
- Διεύθυνση: Γκρόπιους και Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 56, Λεμεσός.
- Περιοχή: Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου.
- Τηλέφωνα: 25338363, 25346494.
Νικολαΐδου Γεωργία
- Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 2, κατάστημα 8, Λεμεσός.
- Περιοχή: Δίπλα από τα Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s.
- Τηλέφωνα: 25222223, 97863108.
Χαραλάμπους Χρύση
- Διεύθυνση: Κολωνακίου 3, Άγιος Αθανάσιος.
- Περιοχή: Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας.
- Τηλέφωνα: 25584040, 99580080.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Ευθυμίου Έλενα
- Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου.
- Περιοχή: Περίπου 200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο Βιομηχανικής Αραδίππου.
- Τηλέφωνα: 24727232, 99023693.
Κυρίτσης Μάριος
- Διεύθυνση: Διανέλλου 107, Λάρνακα.
- Περιοχή: Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας.
- Τηλέφωνα: 24656514, 24636089.
Ιωαννίδου Χρυστάλλα
- Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα.
- Τηλέφωνα: 24650565, 99917405.
ΠΑΦΟΣ
Πολάτογλου Σκεύη
- Διεύθυνση: Ακαμαντίδος 25, Πάφος.
- Περιοχή: 200 μέτρα από το περίπτερο «Time Out» και το αρτοποιείο «Ζορπάς», προς Χλώρακα.
- Τηλέφωνα: 26955255, 99972984.
Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία
- Διεύθυνση: Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς.
- Τηλέφωνα: 26321745, 99214260.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στυλιανού Στέλλα
- Διεύθυνση: Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατάστημα 1, Παραλίμνι.
- Περιοχή: Απέναντι από την ταβέρνα «Ρόπας».
- Τηλέφωνα: 23822007, 97922472.
Λίλη Γ. Νίκος
- Διεύθυνση: Ελευθερίας 19, Δερύνεια.
- Τηλέφωνα: 23828701, 23740380.