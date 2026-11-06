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Ποια φαρμακεία διημερεύουν και διανυκτερεύουν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026; Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και χρήσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό τους.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μίου Βέρα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 139Β, Στρόβολος.

Περιοχή: Δίπλα από το κατάστημα «NEW BABY CITY».

Τηλέφωνα: 22428666, 22320026.

Ρωτός Σάββας

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 7, Παλλουριώτισσα.

Περιοχή: Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick.

Τηλέφωνο: 22210810.

Καρακώστα Αναστασία

Διεύθυνση: Μετοχίου 63, Λευκωσία.

Περιοχή: Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

Τηλέφωνα: 22774950, 99687016.

Μανουσαρίδου Ευγενία

Διεύθυνση: Γλαύκου 27, Άγιοι Ομολογητές.

Τηλέφωνο: 22210221.

Σωφρονίου Ιωάννα

Διεύθυνση: Εθνικής Φρουράς 3Α, Λευκωσία.

Περιοχή: Πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον».

Τηλέφωνο: 22377313.

Κυριάκου Εύα

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 74Δ, Λατσιά.

Περιοχή: Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα».

Τηλέφωνο: 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια

Διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 53, Λεμεσός.

Περιοχή: 600 μέτρα νότια από τα φώτα τροχαίας «Προβίτα» και το κτήριο CYTA.

Τηλέφωνα: 25567567, 99814805.

Παχουμής Μιχάλης

Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 56, Λεμεσός.

Περιοχή: 200 μέτρα βόρεια από τα φώτα τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI.

Τηλέφωνα: 25374449, 25721781.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία

Διεύθυνση: Γκρόπιους και Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 56, Λεμεσός.

Περιοχή: Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου.

Τηλέφωνα: 25338363, 25346494.

Νικολαΐδου Γεωργία

Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 2, κατάστημα 8, Λεμεσός.

Περιοχή: Δίπλα από τα Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s.

Τηλέφωνα: 25222223, 97863108.

Χαραλάμπους Χρύση

Διεύθυνση: Κολωνακίου 3, Άγιος Αθανάσιος.

Περιοχή: Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας.

Τηλέφωνα: 25584040, 99580080.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευθυμίου Έλενα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου.

Περιοχή: Περίπου 200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο Βιομηχανικής Αραδίππου.

Τηλέφωνα: 24727232, 99023693.

Κυρίτσης Μάριος

Διεύθυνση: Διανέλλου 107, Λάρνακα.

Περιοχή: Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας.

Τηλέφωνα: 24656514, 24636089.

Ιωαννίδου Χρυστάλλα

Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα.

Τηλέφωνα: 24650565, 99917405.

ΠΑΦΟΣ

Πολάτογλου Σκεύη

Διεύθυνση: Ακαμαντίδος 25, Πάφος.

Περιοχή: 200 μέτρα από το περίπτερο «Time Out» και το αρτοποιείο «Ζορπάς», προς Χλώρακα.

Τηλέφωνα: 26955255, 99972984.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία

Διεύθυνση: Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλέφωνα: 26321745, 99214260.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στυλιανού Στέλλα

Διεύθυνση: Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατάστημα 1, Παραλίμνι.

Περιοχή: Απέναντι από την ταβέρνα «Ρόπας».

Τηλέφωνα: 23822007, 97922472.

Λίλη Γ. Νίκος