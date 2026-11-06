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Ποια φαρμακεία διημερεύουν και διανυκτερεύουν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026; Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και χρήσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό τους.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μίου Βέρα

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 139Β, Στρόβολος.
  • Περιοχή: Δίπλα από το κατάστημα «NEW BABY CITY».
  • Τηλέφωνα: 22428666, 22320026.

Ρωτός Σάββας

  • Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 7, Παλλουριώτισσα.
  • Περιοχή: Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick.
  • Τηλέφωνο: 22210810.

Καρακώστα Αναστασία

  • Διεύθυνση: Μετοχίου 63, Λευκωσία.
  • Περιοχή: Κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.
  • Τηλέφωνα: 22774950, 99687016.

Μανουσαρίδου Ευγενία

  • Διεύθυνση: Γλαύκου 27, Άγιοι Ομολογητές.
  • Τηλέφωνο: 22210221.

Σωφρονίου Ιωάννα

  • Διεύθυνση: Εθνικής Φρουράς 3Α, Λευκωσία.
  • Περιοχή: Πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, έναντι πρώην «Χίλτον».
  • Τηλέφωνο: 22377313.

Κυριάκου Εύα

  • Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 74Δ, Λατσιά.
  • Περιοχή: Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα».
  • Τηλέφωνο: 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια

  • Διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 53, Λεμεσός.
  • Περιοχή: 600 μέτρα νότια από τα φώτα τροχαίας «Προβίτα» και το κτήριο CYTA.
  • Τηλέφωνα: 25567567, 99814805.

Παχουμής Μιχάλης

  • Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 56, Λεμεσός.
  • Περιοχή: 200 μέτρα βόρεια από τα φώτα τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI.
  • Τηλέφωνα: 25374449, 25721781.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία

  • Διεύθυνση: Γκρόπιους και Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 56, Λεμεσός.
  • Περιοχή: Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου.
  • Τηλέφωνα: 25338363, 25346494.

Νικολαΐδου Γεωργία

  • Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 2, κατάστημα 8, Λεμεσός.
  • Περιοχή: Δίπλα από τα Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s.
  • Τηλέφωνα: 25222223, 97863108.

Χαραλάμπους Χρύση

  • Διεύθυνση: Κολωνακίου 3, Άγιος Αθανάσιος.
  • Περιοχή: Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας.
  • Τηλέφωνα: 25584040, 99580080.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευθυμίου Έλενα

  • Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου.
  • Περιοχή: Περίπου 200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο Βιομηχανικής Αραδίππου.
  • Τηλέφωνα: 24727232, 99023693.

Κυρίτσης Μάριος

  • Διεύθυνση: Διανέλλου 107, Λάρνακα.
  • Περιοχή: Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας.
  • Τηλέφωνα: 24656514, 24636089.

Ιωαννίδου Χρυστάλλα

  • Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα.
  • Τηλέφωνα: 24650565, 99917405.

ΠΑΦΟΣ

Πολάτογλου Σκεύη

  • Διεύθυνση: Ακαμαντίδος 25, Πάφος.
  • Περιοχή: 200 μέτρα από το περίπτερο «Time Out» και το αρτοποιείο «Ζορπάς», προς Χλώρακα.
  • Τηλέφωνα: 26955255, 99972984.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία

  • Διεύθυνση: Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς.
  • Τηλέφωνα: 26321745, 99214260.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στυλιανού Στέλλα

  • Διεύθυνση: Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατάστημα 1, Παραλίμνι.
  • Περιοχή: Απέναντι από την ταβέρνα «Ρόπας».
  • Τηλέφωνα: 23822007, 97922472.

Λίλη Γ. Νίκος

  • Διεύθυνση: Ελευθερίας 19, Δερύνεια.
  • Τηλέφωνα: 23828701, 23740380.