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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία ανά επαρχία για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- Δανιήλ Μάριος: Ιπποκράτους 14Α. 650 μ. μετά τα φώτα τροχαίας της Αγίας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Αγίου Δημητριανού, Λακατάμια. Τηλ.: 22372201, 97812961.
- Παπαδοπούλου Μαγδαληνή: Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος. Τηλ.: 22270770.
- Χαραλάμπους Ματθαίος: Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος. Τηλ.: 22426655, 22492968.
- Νιούλικος Θεοδόσης: Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία. Τηλ.: 22669664, 22661852.
- Κωνσταντίνου Γεώργιος: Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος. Τηλ.: 22107447, 22380736.
- Κίκας Μιχάλης: Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5. Δίπλα από το «Mikel Coffee», Δάλι. Τηλ.: 22521991, 22523104.
ΛΕΜΕΣΟΣ
- Παπανικολάου Μαρία: Λεωφόρος Ομονοίας 68Α, Φαρμακείο ΣΕΚ. Δίπλα από την EPIC, Λεμεσός. Τηλ.: 25562444.
- Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα: Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135, μεταξύ «Pizza Hut» και φώτων τροχαίας του «ERA», Λεμεσός. Τηλ.: 25730050.
- Κοσκινάς Σάββας: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 8, Μέσα Γειτονιά. Τηλ.: 25728205, 25728210.
- Στυλιανού Γιώργος: 1ης Απριλίου 32Β, Αγία Φύλα, Λεμεσός. Τηλ.: 25386760, 25339436.
- Θεοχαρίδου Μαρία: Γρίβα Διγενή 66Β. Πλησίον Κρησφυγέτου, Λεμεσός. Τηλ.: 25581456, 25584464.
ΛΑΡΝΑΚΑ
- Μουόσα Χασάν: Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα. Τηλ.: 24400635, 96472961.
- Ζαχαρία Ζαχάρω: Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500 μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου. Τηλ.: 24322050.
- Παπαχρίστου Ελισάβετ: Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα. Τηλ.: 24634390, 96323458.
ΠΑΦΟΣ
- Ροΐδη Σοφία: Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος. Τηλ.: 26221300, 26931985.
- Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία: Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ.: 26321745, 99214260.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
- Γέρημου Δέσποινα: Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι. Τηλ.: 23730220.
- Πιττάτζιη Κορνηλία: 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα. Τηλ.: 23824730, 23823308.