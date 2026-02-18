Οι Influencers στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών στην Κύπρο

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης επεσήμαναν ότι πλέον οι influencers βρίσκονται στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών στην Κύπρο όσον αφορά στη γνωστοποίηση του εμπορικού και διαφημιστικού χαρακτήρα των αναρτήσεων τους. Και οι δύο φορείς τόνισαν ότι, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η διαφήμιση ενσωματώνεται στο περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων, η ανάγκη για σαφή διάκριση μεταξύ προσωπικής άποψης και εμπορικής προώθησης καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι influencers, όταν προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή άλλων ωφελημάτων, θεωρούνται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εμπορευόμενοι και υποχρεούνται να δηλώνουν ξεκάθαρα τον διαφημιστικό χαρακτήρα των αναρτήσεών τους. Η παράλειψη σαφούς γνωστοποίησης ή η παρουσίαση εμπορικού περιεχομένου ως αυθόρμητης προσωπικής εμπειρίας ενδέχεται να συνιστά παραπλανητική εμπορική πρακτική.

Η προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στο νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές 2025–2030 (2030 Consumer Agenda). Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές αρχές ενισχύουν την εποπτεία τους στον τομέα του influencer marketing.

Για την υλοποίηση της εποπτείας αυτής στην Κύπρο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεργάζεται στενά με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ τους τον Ιανουάριο του 2025.

Από την αρχή του 2025, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), σε συνεργασία με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), έχουν προχωρήσει σε στοχευμένους ελέγχους σε λογαριασμούς influencers σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις των δύο φορέων για το 2025 καθώς και οι στόχοι για το 2026.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υλοποίησε πρώτο κύκλο ερευνών σε λογαριασμούς με υψηλή αναγνωρισιμότητα και στη συνέχεια προωθήθηκαν δεκατέσσερις προειδοποιητικές επιστολές και εκδόθηκε μία διοικητική απόφαση με επιβολή προστίμου. Σε δεύτερο κύκλο ελέγχων, με έμφαση σε λογαριασμούς με σημαντική απήχηση σε νέους ηλικίας 18–25 ετών, προωθήθηκαν έξι προειδοποιητικές επιστολές.

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης πραγματοποίησε ευρεία ενημερωτική εκστρατεία, προς διαφημιστικές και διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και influencers. Επιπλέον, την περίοδο Οκτωβρίου–Νοεμβρίου 2025, υλοποιήθηκε διαφημιστική εκστρατεία με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη γνωστοποίησης του εμπορικού χαρακτήρα των αναρτήσεων από influencers. Η εκστρατεία έτρεξε σε ραδιόφωνο, τοπικά online μέσα, καθώς και στη META. Η βασικότερη δράση ήταν το monitoring το οποίο το 2025 κάλυψε σχεδόν 4000 αναρτήσεις για πάνω από 30 Influencers.

Για το 2026, και οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία με αμείωτη ένταση. Ήδη έχει ξεκινήσει το πρώτο κύμα monitoring για influencers που δεν είχαν ελεγχθεί προηγουμένως, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε influencers με τους οποίους είχε γίνει επικοινωνία στο παρελθόν.

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ο Διευθυντής της κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης τόνισε ότι η ΥΠΚ, πέραν από τις ελεγκτικές ενέργειες, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Μέσα από ενημερωτικές δράσεις και καθοδήγηση προς influencers και επιχειρήσεις, επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας και η καλλιέργεια κουλτούρας συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι η συμβολή των δημοσιογράφων είναι καθοριστική για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, την ανάδειξη της σημασίας της διαφάνειας στη διαφήμιση και την ενίσχυση της υπεύθυνης ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Εκ μέρους του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, η Πρόεδρος κα. Σωτηρούλλα Σωτηρίου ανέφερε ότι η στρατηγική συνεργασία ΥΠΚ και ΦΕΔ αποτελεί ένα ιδανικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο είναι βιώσιμο και προσφέρει σημαντικά στρατηγικά οφέλη και στις δύο πλευρές. Ο ΦΕΔ έχει επενδύσει στη συνεργασία αυτή, εξασφαλίζοντας συνεργασία με διεθνή πλατφόρμα που καταγράφει influencers σε πληθώρα κοινωνικών μέσων, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και την ακρίβεια των δεδομένων.