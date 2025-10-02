Παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού σήμερα το μεσημέρι (2/10) ο 39χρονος καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου σε βάρος του 42χρονου Ουκρανού, που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στον εξωτερικό χώρο υποδοχής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο 39χρονος προς το παρόν δεν έδωσε κατάθεση στους ανακριτές της υπόθεσης, ωστόσο, αυτό αναμένεται ότι θα γίνει.

Ο 39χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση καταζητείται και 44χρονος Ρώσος.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε καλο στάδιο. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η ιστοσελίδα μας, ο 42χρονος Ουκρανός, θύμα της απόπειρας φόνου, έχει δώσει κατάθεση στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, χωρίς ωστόσο να διαφωτίσει ουσιαστικά την υπόθεση. Πέραν από το συμβάν έξω από το ξενοδοχείο, φαίνεται να μην αναφέρεται στο κίνητρο πίσω από την απόπειρα φόνου σε βάρος του, στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του, κρίνεται καλή και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Την ίδια στάση φέρεται να κράτησαν και οι φίλοι του επιχειρηματία, οι οποίοι επίσης κλήθηκαν για κατάθεση, χωρίς όμως να δώσουν λεπτομέρειες ή ουσιαστικά στοιχεία. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι φίλοι του θύματος περιέγραψαν ότι βρέθηκαν στο καφέ του ξενοδοχείου, όπου παρόντες ήταν τόσο το θύμα όσο και ο δράστης. Ισχυρίστηκαν πως κάθονταν σε διαφορετικό τραπέζι, ανέφεραν για τη συμπλοκή έξω από το ξενοδοχείο, ωστόσο, απέφυγαν να εισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Εξετάζονται τεκμήρια από το διαμέρισμα

Οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των επιστημονικών εξετάσεων επί τεκμηρίων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα ενός εκ των δύο καταζητούμενων, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε τον 42χρονο Ουκρανό. Το διαμέρισμα είχε εντοπιστεί και τεθεί υπό παρακολούθηση από την Αστυνομία Λεμεσού από το ίδιο βράδυ της απόπειρας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο γεμιστήρες πιστολιού –μία εκ των οποίων ήταν πλήρης– διαρρηκτικά εργαλεία, πέντε κινητά τηλέφωνα, καθώς και διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων ταυτότητες και διαβατήρια.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις έρευνες για εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ η στάση του θύματος και των φίλων του εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας, τα οποία φαίνεται να σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες.