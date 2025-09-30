Έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος διεξήχθη στο διαμέρισμα του ενός εκ των δύο καταζητούμενων της απόπειρας φόνου σε βάρους του 42χρονου Ουκρανού , το οποίο είχε προηγουμένως εντοπιστεί και τεθεί υπό φρούρηση και παρακολούθηση από τα μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, δύο γεμιστήρες πιστολιού με αριθμό σφαιρών, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, καθώς και έγγραφα, μεταξύ των οποίων ταυτότητες και διαβατήρια.

Όπως ανέφερε προηγούμενο δημοσίευμα του philenews, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού για την απόπειρα φόνου εναντίον 42χρονου Ουκρανού επιχειρηματία, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στον εξωτερικό χώρο υποδοχής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλιακή της Λεμεσού.

Παρά τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το κίνητρο πίσω από την εγκληματική ενέργεια παραμένει άγνωστο, με τις αρχές να κινούνται –προς το παρόν– στα τυφλά. Οι πληροφορίες περί οικονομικών διαφορών διερευνώνται, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Οι ανακριτές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία κατέγραψαν τη στιγμή της συμπλοκής. Το επεισόδιο φέρεται να εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε δύο σημεία και κατέληξε σε αιματηρή κατάληξη, με τον δράστη να πυροβολεί το θύμα από κοντινή απόσταση στην κοιλιακή χώρα.

Σε ό,τι αφορά τους δύο φερόμενους ως δράστες, DAVID GAZZAEV 44 ετών και ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΑΡΙΔΗΣ 39 ετών, πρόκειται για πρόσωπα με ρωσική και ελληνική καταγωγή, με τον έναν να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διάφορες υποθέσεις. Ο 39χρονος είναι επίσης κάτοχος κυπριακής ταυτότητας. Σε βάρος τους έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι φίλοι του θύματος –οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο– δεν έδωσαν ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την απόπειρα ή τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ώστε να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι φίλοι του 42χρονου ανέφεραν ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση στην καφετερία του ξενοδοχείου, με τους ίδιους να κάθονται στο διπλανό τραπέζι. Οι ίδιοι αναμένεται να περάσουν εντός της ημέρας το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, προκειμένου να δώσουν γραπτές καταθέσεις.

Όπως έγραψε και χθες η ιστοσελίδα μας, ο 42χρονος Ουκρανός επιχειρηματίας μετακινούνταν συχνά στο εξωτερικό, ενώ διέμενε στην περιοχή Νεάπολης στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία έδωσε εκ νέου στη δημοσιότητα, νέες φωτογραφίες των δύο προσώπων που καταζητούνται, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Σε βίντεο η στιγμή του πυροβολισμού

Γύρω στις 19:00, το θύμα, συνοδευόμενο από τους φίλους του, εξήλθε του ξενοδοχείου. Έξω από τον χώρο υποδοχής σημειώθηκε ένταση σε δύο διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει συμπλοκή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος φέρεται να χτυπά με γροθιές έναν εκ των δραστών, με τον τελευταίο να ανασύρει όπλο από τσαντάκι και να τον πυροβολεί στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η στιγμή του πυροβολισμού έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας του χώρου. Αμέσως μετά, όλοι οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή, με τους φίλους του θύματος να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Στον χώρο του επεισοδίου εντοπίστηκε ένας κάλυκας από πυροβόλο όπλο, καθώς και άλλα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες διέφυγαν με πολυτελές όχημα, το οποίο εντοπίστηκε λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο σε ανοιχτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου. Πληροφορίες που βρίσκονται στα χέρια της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού αναφέρουν ότι οι ύποπτοι ενδέχεται να διέφυγαν στα κατεχόμενα. Η Αστυνομία έχει ήδη ενημερώσει τα οδοφράγματα, καθώς και τη Δικοινοτική Επιτροπή.

Ο 42χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.