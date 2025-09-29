Απόπειρα φόνου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη Λεμεσό, όταν άγνωστο άτομα άνοιξε πυρ εναντίον άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο στόχος της επίθεσης, είναι αλλοδαπός άντρας ο οποίος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν έρευνες για εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγνωστος άντρας προσέγγισε πεζός το θύμα φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα και τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση. Εκείνη την ώρα το θύμα βρισκόταν μπροστά από την υποδοχή του ξενοδοχείου.

Νεότερες πληροφορίες του philenews σε σχέση με τον δράστη, αναφέρουν ότι πρόκειται για 37χρονο από την Ουκρανία, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο στην παραλιακή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ προσώπων και ακολούθησε ο πυροβολισμός του θύματος στην κοιλιακή χώρα. Ο δράστης διέφυγε πεζός στην δυτική πλευρά του ξενοδοχείου.

Φιλικά του πρόσωπα, μετέφεραν το θύμα στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται μέχρι στιγμής και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Προς το παρόν παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη.