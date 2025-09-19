Σε νέο ανακάτεμα της τράπουλας σε διευθυντικές θέσεις προέβη σήμερα (19/9) ο Αρχηγός Αστυνομίας, καλύπτοντας κενά που υπήρχαν ή που θα παρατηρούνταν σύντομα λόγω αφυπηρετήσεων. Παρά τις αναμενόμενες αλλαγές και στην Προεδρική Φρουρά, εντούτοις, φαίνεται ότι έγιναν δεύτερες σκέψεις γι’ αυτό και οι όποιες αντιδράσεις υπήρξαν δεν υλοποιήθηκαν.

Δυο αστυνομικές διευθύνσεις αλλάζουν χέρια, ενώ στελέχη σε νευραλγικές υπηρεσίες μετακινούνται για κάλυψη κενών. Στη Λεμεσό αλλάζει ξανά χέρια η διεύθυνση, αφού ο μέχρι τώρα αστυνομικός διευθυντής Χρίστος Μούη μετατίθεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ως υπεύθυνος. Νέος αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού τοποθετήθηκε ο άλλοτε διοικητής της ΥΚΑΝ και νυν Λιμενικής Αστυνομίας, Στέλιος Αριστείδου.

Χέρια αλλάζει και η αστυνομική διεύθυνση Λευκωσίας, αφού ο νυν διευθυντής Γιώργος Χινινός, που αφυπηρετεί εντός του έτους, αναλαμβάνει διευθυντής της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), θέση που κατέχει ο Μάρκος Νικολεττής, ο οποίος με τη σειρά του αναλαμβάνει τα ηνία της Διεύθυνσης Λευκωσίας.

Ο κ. Θωμάς Χατζήκυριακου, ως τώρα διοικητής της ΥΑΜ μετακινείται στη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών. Ο άλλοτε αναπλ. διευθυντής Φυλακών Ιωάννης Καπνουλλάς, από Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου μετακινείται στη θέση του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας. Επίσης, ο μέχρι τώρα βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας Στέφανος Τερεζόπουλος αναλαμβάνει διευθυντής της ΔΕΠΕ (αδιάφθορους).

Νέος διοικητής της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας τοποθετήθηκε ο μέχρι τώρα διοικητής της Μονάδας Αεροπορικής Πτέρυγας Νίκος Τσαππής και τη θέση του αναλαμβάνει ο Ανδρέας Μουγιάρης.

Περαιτέρω, ο μέχρι τώρα υπεύθυνος οδοφραγμάτων Κωνσταντίνος Έλληνας μετακινείται ως υπεύθυνος των αστυνομικών κρατητηρίων Λακατάμιας. Ο ανώτερος υπαστυνόμος Λοΐζος Ιωνά από βοηθός διευθυντής Λάρνακας αναλαμβάνει βοηθός διευθυντής Λευκωσίας και υπεύθυνος συνεδριακού κέντρου.

Μετακινήσεις είχαμε και στην ΥΚΑΝ η οποία και ενισχύεται. Ως νέοι υποδιοικητές της Υπηρεσίας αναλαμβάνουν οι Αντρέας Μελανίδης και Γιάννης Κωνσταντίνου, ως τώρα υπεύθυνος του κλιμακίου ΥΚΑΝ Λεμεσού.

Οι ανακατατάξεις δια χειρός Θεμιστού Αρναούτη έγιναν λίγες ημέρες μετά την αποκατάσταση των προαγωγών του 2017 οι οποίες είχαν ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο.