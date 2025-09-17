Αλλάζει στάτους ο διοικητής της Προεδρικής Φρουράς και από μέλος της Αστυνομίας, τη θέση αναλαμβάνει για πρώτη φορά στρατιωτικός.

Ήδη για την αλλαγή αυτή υπάρχει μουρμούρα εντός της Αστυνομίας, όχι στα ψηλά δώματα, αλλά σε στελέχη που βρίσκονταν ή και βρίσκονται στην Προεδρική Φρουρά και θεωρούσαν πως θα ακολουθείτο η ίδια πρακτική με το διορισμό υπεύθυνου από τις τάξεις της Αστυνομίας.

Η θέση του Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς είχε κενωθεί μετά που ο προηγούμενος Διοικητής Πανίκος Σταύρου, είχε διοριστεί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως Υπαρχηγός της Αστυνομίας, λόγω των παρενεργειών από την απόδραση του ισοβίτη κομμωτή. Και ενώ η θέση παρέμενε κενή για μήνες, αίφνης αποφασίστηκε όπως την αναλάβει ο στρατιωτικός Ανδρέας Πεττεμερίδης, πρώην διοικητής μοίρας Καταδρομών.

Ο Ανδρέας Πεττεμερίδης είναι για αρκετά χρόνια εκπρόσωπος της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού» και λόγω της ιδιότητας αυτής είχε συναντήσεις με αρκετές πολιτικές προσωπικότητες, μέχρι και τον τέως Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Η επιλογή, όπως εκτιμάται, έγινε στη βάση της προϋπηρεσίας του ταγματάρχη στα ΛΟΚ, την άρτια εκπαίδευσή του και του χαρακτήρα του, σε μια περίοδο που οι καταστάσεις δεν είναι και οι καλύτερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η μετακίνησή του στην Προεδρική Φρουρά θα γίνει με απόσπαση, αφού η νομοθεσία περί στρατού της Δημοκρατίας, επιτρέπει την απόσπαση οποιουδήποτε μέλους της Εθνικής Φρουράς σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Αυτό έγινε παλαιότερα και με τον διοικητή της Πολιτικής Άμυνας.

Η απόφαση Χριστοδουλίδη να διορίσει νέο Διοικητή της φρουράς του (όχι της ασφάλειας του) ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς και όχι της Αστυνομίας έγινε, όπως μας αναφέρθηκε από το Προεδρικό, επειδή αυτό συμβαίνει και με άλλες χώρες. Δεν είναι δηλαδή ασυνήθιστο ο υπεύθυνος της φρουράς ενός Προέδρου να είναι στρατιωτικός. Το θέμα όμως προκαλεί αντιδράσεις λόγω της αλλαγής πρακτικής, δηλαδή, να μην προτιμηθεί κάποιος από τις τάξεις της Αστυνομίας και να επιλεγεί στέλεχος της Εθνικής Φρουράς.