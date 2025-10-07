Επανασυνελήφθη για νέα αδικήματα ο 39χρονος ύποπτος και συνεργός στην απόπειρα φόνου σε βάρος 42χρονου Ουκρανού επιχειρηματία, που διαπράχθηκε την περασμένη Δευτέρα (29/9) στον εξωτερικό χώρο παραλιακού ξενοδοχείου στη Λεμεσό.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, η επανασύλληψη του 39χρονου προέκυψε λόγω διάπραξης νέων αδικημάτων. Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι ο 39χρονος είχε εμπλακεί σε συμπλοκή με τα ίδια πρόσωπα λίγες ημέρες πριν την απόπειρα φόνου, σε άλλο υποστατικό.

Μετά και αυτή την εξέλιξη, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένουν να οδηγήσουν τον ύποπτο αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση νέου διατάγματος προσωποκράτησης για τα νέα αδικήματα που προκύπτουν. Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο ύποπτος επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να συναντηθούν, παρουσία και δεύτερου προσώπου, μέλους της οργάνωσης Vory. Ο μάρτυρας αρνήθηκε. Ωστόσο, λίγο αργότερα, δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον απείλησε ότι θα σκοτώσει την οικογένειά του, εάν δεν παραστεί στη συνάντηση.

Υπό το βάρος των απειλών, ο συνέταιρος του θύματος αποδέχθηκε τη συνάντηση, η οποία διευθετήθηκε σε ξενοδοχείο. Παρόντες ήταν και φιλικά τους πρόσωπα, για λόγους ασφαλείας. Στον χώρο του ξενοδοχείου, το θύμα και ο συνέταιρός του πλησίασαν τον ύποπτο και τον καταζητούμενο, οι οποίοι βρίσκονταν σε τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο καταζητούμενος παρενέβη και απείλησε τον μάρτυρα στα αγγλικά, δηλώνοντας ότι είναι «Vory» και ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοείται η απαίτηση για χρήματα. Μάλιστα, τον προειδοποίησε πως, αν συνέχιζε να αρνείται, θα σκότωνε την οικογένειά του. Στη συνέχεια, ζήτησε να βγουν έξω από το ξενοδοχείο, όπου βρίσκονταν και οι φίλοι του θύματος.

Ο καταζητούμενος συνέχισε τις απειλές και, όταν ένας από τους φίλους του θύματος του ζήτησε να σταματήσει, τον γρονθοκόπησε, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Τότε το θύμα κινήθηκε προς το μέρος του 44χρονου, ο οποίος έβγαλε πιστόλι από τσαντάκι που κρατούσε και τον πυροβόλησε. Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, μετά την απόπειρα, οι δύο άνδρες κατέφυγαν σε καφετέρια στο Ζύγι, όπου ζήτησαν ταξί για να μεταφερθούν στη Λευκωσία. Κάμερες ασφαλείας και η μαρτυρία του οδηγού ταξί κατέγραψαν ότι αποβιβάστηκαν γύρω στις 20:30 σε περιοχή της Λευκωσίας.

Να σημειωθεί ότι το θύμα παραμένει φρουρούμενο στο Νοσοκομείο Λεμεσού ενώ σε κατάθεσή του ανέφερε ότι ο συνέταιρός του δεχόταν απειλές από τον ύποπτο για την καταβολή ποσού €300.000 ως «προστασία» της εταιρείας τους. Μετά από επανειλημμένες πιέσεις και απειλές, διευθετήθηκε η μοιραία συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν και φίλοι τους για λόγους ασφάλειας, καθώς –σύμφωνα με την κατάθεσή του– ο 44χρονος παρουσιαζόταν ως «Vor», δηλαδή άτομο υψηλά ιστάμενο στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης.