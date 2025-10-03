Υψηλόβαθμο άτομο στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης Vor V Zakone φέρεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, να είναι ο 44χρονος καταζητούμενος και φερόμενος ως δράστης της απόπειρας φόνου εναντίον του 42χρονου Ουκρανού, που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη σημερινή δικαστική διαδικασία για την προσωποκράτηση του 39χρονου υπόπτου και συνεργού του καταζητούμενου, ο τελευταίος είχε συστηθεί στον συνεταίρο του θύματος ως «Vor». Έτσι αποκαλούνται συχνά τα πρόσωπα που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία της οργανωμένης ρωσικής ή γεωργιανής μαφίας, οι λεγόμενοι «κλέφτες του νόμου», όπως μεταφράζεται ο όρος “Vor V Zakone”.

Πρόκειται για μία από τις πιο σκληρές μαφιόζικες οργανώσεις παγκοσμίως, με απόλυτη δομή και ιεραρχία, στενούς δεσμούς μεταξύ των μελών, τελετουργικά μύησης και έναν αυστηρό όρκο σιωπής.

«Δεν μπορείς να με αγνοείς, είμαι Vor»

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του συνεταίρου του 42χρονου, σύμφωνα με την οποία, στο επίμαχο ραντεβού μεταξύ των δύο φερόμενων δραστών, ο 44χρονος τον απείλησε λέγοντάς του ότι είναι Vor, και πως δεν μπορεί να τον αγνοεί ή να αρνείται να τον πληρώσει. Τον απείλησε, μάλιστα, λέγοντάς του ότι θα σκοτώσει την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έγινε επίσης αναφορά σε όσα εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα του 44χρονου στη Γερμασόγεια, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η Αστυνομία, επισκεπτόταν συχνά και ο 39χρονος ύποπτος.

Στο διαμέρισμα του 44χρονου καταζητούμενου εντοπίστηκαν, δύο γεμιστήρες πιστολιού (ο ένας φορτωμένος), οκτώ πλήρη φυσίγγια, πέντε κινητά τηλέφωνα και αριθμός εγγράφων, μεταξύ των οποίων, ελληνική ταυτότητα με τη φωτογραφία του, αλλά στοιχεία άλλου προσώπου, ένα ρωσικό διαβατήριο, μια ρωσική άδεια οδήγησης και αδεια διαμονής. Τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στάλθηκαν για εξέταση γνησιότητας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι πλαστά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο ρολόγια, σύγχρονα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα drone και ένα ζεύγος κιάλια.

Ο σκοτεινός κόσμος της Vor V Zakone – Οι «κλέφτες του νόμου»

Η “Vor V Zakone”, που σημαίνει «κλέφτες του νόμου», θεωρείται μία από τις πλέον αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς. Πρόκειται για ένα δίκτυο με αυστηρή ιεραρχική δομή, απόλυτη πειθαρχία, μυστικισμό και τελετουργικές διαδικασίες ένταξης, ενώ τα μέλη της δεσμεύονται με όρκο σιωπής που απαγορεύει κάθε είδους προδοσία ή αποκάλυψη.

Η ένταξη στην οργάνωση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όσοι καταφέρνουν να γίνουν αποδεκτοί αποκτούν συνήθως ειδικά τατουάζ, τα οποία λειτουργούν ως σύμβολα ταυτότητας στον υπόκοσμο, αναγνωρίσιμα μόνο από άλλους μυημένους.

Για να φτάσει κάποιος να θεωρείται «Vor», πρέπει να διαθέτει ηγετικές ικανότητες, εγκληματική εμπειρία και αυστηρό ποινικό παρελθόν. Από τη στιγμή που ενταχθεί στην οργάνωση, δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά έναν άγραφο κώδικα τιμής, η παραβίαση του οποίου μπορεί να του κοστίσει ακόμα και τη ζωή του.

Η δράση της οργάνωσης επεκτείνεται σε πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων, όπως κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, σωματεμπορία, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, ενώ τα μέλη της συχνά λειτουργούν ως «διαιτητές» σε ένοπλες διαμάχες μεταξύ αντίπαλων ομάδων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.