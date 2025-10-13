Δεκάδες ξόβεργα εντόπισε η Αστυνομία στο πλαίσιο των δράσεων της για πάταξη της λαθροθηρίας, που διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί σε έρευνα σε ανοικτό χώρο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν τοποθετημένα σε δέντρα 23 ξόβεργα ενώ στο έδαφος εντοπίστηκε συσκευή που αναπαρήγαγε φωνές άγριων πτηνών. Σε ένα από τα ξόβεργα, βρισκόταν παγιδευμένο ένα άγριο πτηνό το οποίο και απελευθερώθηκε.

Σε περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν σε μικρό υποστατικό ιδιοκτησία του 68χρονου, άλλα 88 ξόβεργα τα οποία ήταν τοποθετημένα σε καλάθι.

Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ενώ στον 68χρονο αναμένεται να επιδοθεί εξώδικο από την Υπηρεσία Θήρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας συνεχίζει τις εξετάσεις.