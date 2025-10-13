Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, όταν οδηγός λεωφορείου της ΕΜΕΛ παρέσυρε πεζό, απέναντι σχεδόν από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης. Θύμα, 65χρονος άνδρας από τη Ρουμανία, ο οποίος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού και υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Λεοντίου, με το λεωφορείο να κινείται με βόρεια πορεία. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, έξω από την Τεχνική Σχολή, το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση. Ωστόσο, λόγω σταθμευμένου οχήματος που βρισκόταν μπροστά του, ο οδηγός κινήθηκε με όπισθεν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε τον πεζό, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το λεωφορείο.

Ο 65χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Είχε υποστεί κατάγματα πλευρών, ενώ τα τραύματά του επηρέασαν ζωτικά όργανα.

Δυστυχώς, αργά το απόγευμα σήμερα, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.