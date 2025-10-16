Ελεύθερος, χωρίς να κατηγορηθεί, αφέθηκε από το ΤΑΕ Λεμεσού ο 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για δύο εγκληματικές ενέργειες σε βάρος γραφείων εργοληπτικής εταιρείας, ιδιοκτησίας 58χρονου επιχειρηματία, ο οποίος τον κατονόμασε ως ύποπτο.

Παρά το γεγονός ότι το διάταγμα οκταήμερης κράτησής του έληγε την Παρασκευή, ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος νωρίτερα, ενώ οι έρευνες και οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

Παρά την καταγγελία του επιχειρηματία, σύμφωνα με την Αστυνομία δεν προέκυψαν μέχρι στιγμής επαρκή ή ικανοποιητικά στοιχεία σε βάρος του.

Μετά την έκδοση του διατάγματος της οκταήμερης κράτησης από το Επαρχιακό Δικαστήριο, ο δικηγόρος του 43χρονου άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι η μαρτυρία που κατέθεσε η Αστυνομία δεν συνέδεε άμεσα τον πελάτη του με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Η υπόθεση εξετάστηκε σήμερα (16/10) στο Εφετείο, όπου αγόρευσαν και οι δύο πλευρές. Το Εφετείο τελικά επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, διατηρώντας τη νομιμότητα του αρχικού διατάγματος.

Παρά ταύτα, το ΤΑΕ Λεμεσού άφησε τον 43χρονο ελεύθερο, διατηρώντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο επανασύλληψής του, ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών και των εκκρεμών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάθεσή του ο παραπονούμενος επιχειρηματίας ανέφερε πως είχε λάβει δάνειο ύψους €400.000 από τον 43χρονο την περίοδο 2021–2022, με συμφωνημένο τόκο που θα έφτανε το €1.000.000 μέχρι το τέλος του 2023. Ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι έχει εξοφλήσει το αρχικό κεφάλαιο των €400.000 και έχει καταβάλει επιπλέον €200.000 ως μέρος του τόκου. Ωστόσο, επικαλούμενος οικονομικές δυσκολίες, ζήτησε παράταση μέχρι την άνοιξη του 2024 για την εξόφληση του υπολοίπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 43χρονος αντέδρασε έντονα και απαίτησε επιπλέον τόκο για το υπόλοιπο ποσό των €800.000, κάτι που εκείνος αρνήθηκε να κάνει. Ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε επίσης ότι έλαβε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 43χρονος φέρεται να καυχιόταν πως έβαλε τρίτα πρόσωπα να πυροβολήσουν τα γραφεία της εταιρείας του.