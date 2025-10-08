Στη σύλληψη 43 χρόνου από τη Λευκωσία, προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία ως υπόπτου για τη ρίψη πυροβολισμών σε γραφεία εταιρείας στη Λεμεσό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα σε γραφεία εταιρεία . στη λεωφόρο Αμαθούντος.

Οι δράσεις έριξαν με τυφέκιο έντεκα πυροβολισμούς, οι οποίοι έπληξαν τη γυάλινη είσοδο των γραφείων, προκαλώντας ζημιές στη γυάλινη προθήκη της εισόδου του κτηρίου.

Οι δράστες οι οποίοι ήταν δύο και επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, με την οποία διέφυγαν.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη σύλληψη και άλλων προσώπων.