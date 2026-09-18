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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σε ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ο φερόμενος δράστης, ενώ τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών. Ο δήμαρχος των Φιλιππίνων δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας 16χρονος μαθητής.

Το περιστατικό είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες. Μέχρι πρότινος οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία των Φιλιππίνων ήταν σπάνιο φαινόμενο.

UPDATE: Officials in South Cotabato, Philippines report at least 6 people killed and 17 seriously injured in a shooting at a school. https://t.co/v4UDBCseRk pic.twitter.com/NVk8oPQEeo — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2026

Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Μπάνγκα του Νότιου Κοταμπάτο. Νωρίτερα η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένοπλη επίθεση.

Τον περασμένο μήνα ένας μαθητής κατέγραψε τον εαυτό του σε ζωντανή μετάδοση να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν μαθητή σε τάξη της πόλης Ζαμποάνγκα.

Τον Ιούνιο τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση σε δημόσιο σχολείο στην Τακλομπάν, όπου δύο συμμαθητές τους άνοιξαν πυρ μέσα στους χώρους του.

Οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα με σχετικά αυστηρούς κανονισμούς περί οπλοκατοχής, περιλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού και απαιτήσεων ψυχολογικής αξιολόγησης, παρότι παραμένουν σε κυκλοφορία παράνομα όπλα.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Φιλιππίνες πραγματοποίησαν ασκήσεις σε εθνικό επίπεδο για να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, έπειτα από δύο τέτοια περιστατικά τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

protothema.gr