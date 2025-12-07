Έρευνες και ανακρίσεις έχει ξεκινήσει το ΤΑΕ Λευκωσίας για τον θάνατο 35χρονου βαρυποινίτη αλλοδαπού εντός της πτέρυγας αρ. 4 των Κεντρικών Φυλακών, μετά από επεισόδιο που είχε με Κύπριο ελαφροποινίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το επεισόδιο συνέβη αργά το απόγευμα όταν ένας κρατούμενος μπήκε στο κελί του 35χρονου Αιγύπτιου και σε 10 δευτερόλεπτα εξήλθε από αυτό. Φαίνεται να υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ τους και αμέσως παρενέβησαν οι δεσμοφύλακες και τους χώρισαν. Μάλιστα ο Αιγύπτιος μετά το επεισόδιο, είχε εξέλθει του κελιού του και επέμενε να πάει να βρει τον άλλο κρατούμενο για να τον χτυπήσει.

Λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε μπήκε στην πτέρυγα το προσωπικό ασφαλείας των Φυλακών και κλείδωσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, όλους τους κρατούμενους στα κελιά τους. Ο 35χρονος παρέμεινε στο γραφείο των δεσμοφυλάκων και σε κάποια στιγμή και αφού είχαν παρέλθει 8-10 λεπτά, ένοιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο στις φυλακές όπου τον παρέλαβε, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Από τις πρώτες εξετάσεις των δεσμοφυλάκων, ο Αιγύπτιος δεν φαινόταν να είχε μώλωπες στο σώμα του και αύριο με τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής θα διαφανούν τα αίτια θανάτου του. Σημειώνεται ότι όλα όσα διαδραματίστηκαν στην πτέρυγα, τις προσπάθειες του προσωπικού, την άμεση αντίδρασή του μέχρι και την παραλαβή του, είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των φυλακών, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στην Αστυνομία.

Ανακριτές του ΤΑΕ λαμβάνουν καταθέσεις από δεσμοφύλακες και κρατούμενους της πτέρυγας για να διαφανεί τι είχε συμβεί, αν ο κρατούμενος δέχθηκε χτυπήματα, ενώ θα ανακριθεί και ο Ε/κ που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδήγησε στον θάνατο του 35χρονου. Ο θανών εξέτιε ποινή φυλάκισης 17 ετών για ανθρωποκτονία νεαρής σε χωριό της Επαρχίας Λάρνακας.

Ήδη για τον θάνατό του, έχει ενημερωθεί η πρεσβεία της χώρας του στην Κύπρου ώστε με τη σειρά της να ενημερώσει τους δικούς του.