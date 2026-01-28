Στις αρχές Μαρτίου καλείται να απαντήσει στις 15 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 45χρονος κατηγορούμενος για τη σοβαρή υπόθεση κατοχής παιδικής πορνογραφίας και παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η σημερινή διαδικασία (28/1), ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού πήρε αναβολή με τον κατηγορούμενο να παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο 45χρονος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες που αφορούν κατοχή παιδικής πορνογραφίας, απόκτηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Στη κατοχή του, όπως πληροφορείται το philenews, εντοπίστηκαν περίπου 700 αρχεία εικόνας και πέραν των 10 αρχείων βίντεο, ενώ το τραγικό της όλης σοκαριστικής υπόθεσης είναι πως κάποια από τα αρχεία αφορούν και την ανήλικη κόρη του.

H υπόθεση αποκαλύφθηκε το περασμένο καλοκαίρι όταν ανατέθηκε σε ντετέκτιβ που υπηρετεί σε αστυνομικό σταθμό πολιτείας των ΗΠΑ να συμμετάσχει σε έρευνα υπό κάλυψη για εγκλήματα κατά παιδιών. Μια συνομιλία σε συγκεκριμένη εφαρμογή αποκάλυψε το φρικτό μυστικό του 45χρονου, ο οποίος τον Νοέμβριο συνελήφθη από την Κυπριακή Αστυνομία αρχικά για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Όπως αποκάλυψε σε προηγούμενο δημοσίευμα το philenews, μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής, η αστυνομικός, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, κατάφερε να πείσει τον κατηγορούμενο ότι επικοινωνούσε με μια μητέρα δύο ανηλίκων. Τότε, εκείνος άρχισε να αποκαλύπτει τις αποτρόπαιες ενέργειές του, στις οποίες φέρεται να προέβαινε στην ανήλικη κόρη του.

Από τις αποκαλύψεις που έγιναν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, με τις Αρχές να προχωρούν σε ενέργειες για τον εντοπισμό του 45χρονου και την ανάλυση των στοιχείων του. Η Αστυνομία πέρα από τις πληροφορίες που έλαβε από τις ΗΠΑ, πήρε σήμα και από την Europol καθώς εντοπίστηκαν συνομιλίες και με άλλα πρόσωπα πέρα από την υπό κάλυψη αστυνομικό.

Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομίων και συσκευών, εντοπίστηκε ως κάτοχός τους ο 45χρονος αλλοδαπός. Περαιτέρω έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του χώρου διαμονής του και τα μέλη του Κλάδου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές, τα οποία έτυχαν δικανικών εξετάσεων. Ανάμεσα στα τεκμήρια είναι οι φωτογραφίες της ανήλικης κόρης του.