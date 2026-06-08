Μπάρες δημητριακών, βούτυρα καρπών και σνακ με γλυκαντικά. Τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που διατυμπανίζουν ότι είναι χαμηλά σε λιπαρά και με φυσικά συστατικά χωρίς πρόσθετα βρίσκονται πλέον παντού. Είναι όμως, τόσο υγιεινά όσο ισχυρίζονται;

Σύμφωνα με τον γιατρό Δρ Naheed Ali το γεγονός ότι κάτι χαρακτηρίζεται «υγιεινό» στην ετικέτα του δε σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και ωφέλιμο. Όπως εξηγεί, πολλές από τις παραπάνω τροφές έχουν συσχετιστεί με τη χρόνια φλεγμονή και πεπτικές διαταραχές, παράγοντες που με τη σειρά τους συσχετίζονται – σε μακροχρόνια κατανάλωση – με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος.

Γι’ αυτό, ο ειδικός προτείνει περισσότερη προσοχή στα συστατικά που αναγράφονται στις ετικέτες: «Θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το μάρκετινγκ και να δώσουμε προσοχή στο πώς ένα τρόφιμο επηρεάζει μακροπρόθεσμα την υγεία μας» σημειώνει και προτείνει να ακολουθήσουμε τις παρακάτω συμβουλές.

Γιαούρτια με γεύσεις

Ακόμα κι αν πολλά από τα γιαούρτια με γεύσεις φαίνονται υγιεινά εκ πρώτης όψεως, στην πραγματικότητα περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, τεχνητά αρώματα και σταθεροποιητές, προειδοποίησε ο Δρ. Naheed: «Η υπερβολική ζάχαρη διαταράσσει την υγεία του εντέρου και συμβάλλει στην αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την πέψη και τα επίπεδα ενέργειας και τελικά το μικροβίωμα του εντέρου» επισημαίνει. TIP Η καλύτερη εναλλακτική που προτείνει ο ίδιος είναι το κλασικό γιαούρτι με φρέσκα φρούτα ή μια κουταλιά μέλι.

Υποκατάστατα κρέατος

Μια χορτοφαγική ή vegan διατροφή, για να είναι υγιεινή, θα πρέπει να περιέχει φυσικές τροφές χωρίς επεξεργασία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Δρ. Naheed αποφεύγει τα υποκατάστατα κρέατος: «Ορισμένα φυτικά εναλλακτικά προϊόντα κρέατος είναι γεμάτα με επεξεργασμένη σόγια, εξευγενισμένα έλαια και πρόσθετα για να έχουν γεύση που μοιάζει περισσότερο με πραγματικό κρέας. Παρότι δεν είναι όλα το ίδιο βλαβερά, πολλά από αυτά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, τεχνητούς συνδετικούς παράγοντες και πηγές πρωτεϊνών χαμηλότερης ποιότητας που δεν προσφέρουν τα ίδια οφέλη με τις ακέραιες τροφές». TIP Γι’ αυτό, συνιστά να προτιμούμε πηγές πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης, όπως φακές, φασόλια ή τόφου στη φυσική τους μορφή.

Φυτικά έλαια

Παρότι τα φυτικά έλαια έχουν «καλά» ωμέγα-6 λιπαρά «το πρόβλημα δεν είναι τα ίδια τα ωμέγα-6 λιπαρά – το σώμα μας τα χρειάζεται – αλλά η ανισορροπία μεταξύ ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρών στη σύγχρονη διατροφή. Όταν η πρόσληψη ωμέγα-6 είναι πολύ υψηλή χωρίς αρκετά ωμέγα-3, αυτό μπορεί να συμβάλει στη χρόνια φλεγμονή με την πάροδο του χρόνου» εξηγεί ο Δρ. Naheed.

Μπάρες πρωτεΐνης

Για όσους γυμνάζονται συστηματικά, μια μπάρα πρωτεΐνης θεωρείται το ιδανικό σνακ. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Δρα Naheed, πρόκειται για σοκολάτα με προσθήκη σκόνης πρωτεΐνης: «Αυτά τα προϊόντα είναι γεμάτα με τεχνητά γλυκαντικά, αλκοόλες ζάχαρης και επεξεργασμένες πρωτεΐνες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φούσκωμα και προβλήματα πέψης» σημειώνει. TIP Ο ειδικός αντιπροτείνει μια χούφτα ξηρούς καρπούς, ένα βραστό αυγό ή σπιτικές ενεργειακές μπουκιές με βούτυρο ξηρών καρπών και βρόμη.

Προ-συσκευασμένα smoothies και χυμοί

Ακόμα και αν η συσκευασία αναγράφει ότι είναι «φυσικοί» ή «χωρίς πρόσθετη ζάχαρη», συνήθως οι συσκευασμένοι χυμοί ή τα έτοιμα smoothies δεν περιέχουν αρκετές φυτικές ίνες, ενώ περιέχουν πολύ ζάχαρη δήλωσε ο Δρ Naheed. Ορισμένα περιέχουν επίσης συντηρητικά και τεχνητά αρώματα για να ενισχύσουν τη γεύση. «Αυτό ισοδυναμεί με αιχμές σακχάρου στο αίμα και περιττές θερμίδες» εξήγησε. TIP Η καλύτερη εναλλακτική είναι ένα σπιτικό smoothie με ολόκληρα φρούτα και μια πηγή υγιεινών λιπαρών, όπως οι καρποί.

ygeiamou.gr