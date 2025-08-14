Ενώ η Κύπρος αιμορραγούσε το καλοκαίρι του 1974, εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, μέσα στον ξεριζωμό και τον θρήνο να συντάρασσαν κάθε γωνιά του τόπου, ο αθλητισμός –και ιδίως το ποδόσφαιρο– δεν έσβησε. Μέσα από τις στάχτες και τα αντίσκηνα της προσφυγιάς, ποδοσφαιριστές με δανεικά παπούτσια, χωρίς στολές, χωρίς γήπεδα, ξεκινούσαν με ωτοστόπ για να φτάσουν σε πρόχειρους αγωνιστικούς χώρους, όχι για να διεκδικήσουν τίτλους, αλλά για να προσφέρουν στην πληγωμένη κοινωνία κάτι ακόμη πιο σπάνιο: Ανάσα, χαρά, πίστη, προοπτική. Μια φλόγα που άναψε από το τίποτα – και έμελλε να μείνει άσβεστη.

Τα τραγικά γεγονότα του 1974 είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα και το κυπριακό ποδόσφαιρο δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ωστόσο, παρά τα τόσα πολλά και σοβαρά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η Κύπρος, το ποδόσφαιρο διαδραμάτισε το δικό του σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα της τραγωδίας και ιδιαίτερα οι προσφυγικές μας ομάδες, που κατάφεραν να οργανωθούν σε χρόνο ρεκόρ και να συνεχίζουν την πολυδιάστατη δράση τους.

Έναρξη πρωταθλήματος μετά την εισβολή

Μετά τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού, το πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας άρχισε στις 30 Νοεμβρίου 1974 κάτω από δυσμενείς συνθήκες και ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 1975. Με απόφαση της ΚΟΠ, λόγω των δεδομένων που είχαν δημιουργηθεί, είχε ανασταλεί η διαβάθμιση. Μέσα στις συνθήκες της εποχής πάρθηκε, επίσης, απόφαση ούτως ώστε η συμμετοχή στα πρωταθλήματά της να μην είναι υποχρεωτική. Αυτός ήταν βασικός λόγος για να διοργανωθεί Μικτό Πρωτάθλημα για τα σωματεία Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας.

Στο πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 1974 – 1975 έλαβαν μέρος τα ακόλουθα προσφυγικά σωματεία: Ανόρθωσις Αμμοχώστου, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, ΑΣΙΛ Λύσης και Διγενής Ακρίτας Μόρφου. Η Ανόρθωση κατέκτησε μάλιστα και το Κύπελλο Coca – Cola, κερδίζοντας στον τελικό την Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 3-2 στις 6 Ιουλίου 1975 στο Στάδιο ΓΣΠ στην παρουσία 12.000 φιλάθλων.

Στο μικρό πρωτάθλημα Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας, που άρχισε στις 21 Δεκεμβρίου 1974 και ολοκληρώθηκε στις 26 Απριλίου 1975, συμμετείχαν τα ακόλουθα προσφυγικά σωματεία: ΑΕΜ Μόρφου, Παρθενών Ζώδιας, Ηρακλής Γερολάκκου, Εθνικός Άχνας, Εθνικός Άσσιας, Δόξα Κατωκοπιάς και η μικτή ομάδας ΠΑΕΚ / ΑΕΚ Καραβά. Δυστυχώς, λόγω αδυναμίας δεν έγινε κατορθωτό να λάβουν μέρος άλλες τέσσερις προσφυγικές ομάδες που ήταν μέλη της ΚΟΠ. Η ΑΕΚ Αμμοχώστου, η ΑΕΚ Κυθραίας, ο ΑΣΟΒ Βατυλής και ο Νέος Αιών Τρικώμου.

Ο πρώτος μεταπολεμικός αγώνας της Εθνικής Κύπρου

Σύμφωνα με την ΚΟΠ, η Εθνική Κύπρου έδωσε τον πρώτο μεταπολεμικό της αγώνα την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 1975, στο Στάδιο «Καραϊσκάκη», με αντίπαλο την Ελλάδα. Η αποστολή έφθασε ατμοπλοϊκώς στον Πειραιά και κάποιοι Κύπριοι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην Αθήνα. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Πανίκος Ιακώβου και αρχηγός ο Ανδρέας Στυλιανού. Ο αγώνας έληξε με 3-1 υπέρ της Ελλάδας.

Μέσα από τη ματιά του δημοσιογράφου Σάββα Κοσιάρη

Όπως γράφει ο Σάββας Κοσιάρης μέσα από την έρευνα του, άλλη μια συνέπεια των τραγικών γεγονότων του 1974 ήταν ο αποκλεισμός των κυπριακών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αφού η κατάσταση στην Κύπρο αξιολογήθηκε από την ΟΥΕΦΑ σαν επικίνδυνη. Ούτως ή άλλως, όμως, ούτε και οι κυπριακές ομάδες μπορούσαν, λόγω της όλης κατάστασης, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας, του Πεζοπορικού και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα.

Γράφει, επίσης, ότι οι προσφυγικές ομάδες έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να συγκροτηθούν αφού οι αθλητές και παράγοντές τους είχαν διασκορπιστεί σε όλη την ελεύθερη Κύπρο ενώ οι οικονομικές δυνατότητές τους ήταν άθλιες. Στα αρχικά στάδια, μάλιστα, το αθλητικό υλικό που χρησιμοποιούσαν, το δανείζονταν από άλλα σωματεία, ενώ υποχρεωτικά φιλοξενήθηκαν σε διάφορα στάδια και αυτό συνεχίστηκε μέχρι να καταφέρουν να αποκτήσουν ξανά γήπεδα για τους αγώνες τους.

«Το ποδόσφαιρο άνοιξε την κάνουλα της ελπίδας»

Ο Ανδρέας Μουσκάλλης, πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, γεννημένος στη Γιαλούσα και μεγαλωμένος στην Αμμόχωστο, μιλώντας στο ΚΥΠΕ για το πώς επηρέασαν τα γεγονότα του 1974 τις αθλητικές δραστηριότητες της Κύπρου, είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, επισημαίνοντας ότι «το ποδόσφαιρο επαναδραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα με τα δεδομένα τα οποία είχαμε της εποχής εκείνης, άρχισαν να διεξάγονται αγώνες και ο κόσμος μαζευότανε στα γήπεδα, για να δουν τους γείτονες, τους φίλους τους, να μάθουν νέα από την εισβολή και αυτό ήταν σαν ένα θαύμα. Ήταν πάρα πολλά δύσκολες οι συνθήκες. Ούτε παπούτσια είχαμε, ούτε φανέλες. Περνούσαμε με τα δανεικά. Όλα τα σωματεία τα προσφυγικά, ήταν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είχαμε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έμεναν σε αντίσκηνα ακόμα, έμεναν σε μακρινούς τόπους από την έδρα που έχτισαν πρόχειρα και προσωρινά τα σωματεία μας». Ο κ. Μουσκάλλης τόνισε ότι το ποδόσφαιρο έδωσε στον κόσμο την ευκαιρία να ξανά ονειρευτεί σημειώνοντας πως «το ποδόσφαιρο άνοιξε την κάνουλα της ελπίδας. Οι φίλαθλοι δεν αποστασιοποιηθήκαν στα αντίσκηνα τους, στη φτώχεια, στη μιζέρια, στην προσφυγιά τους, στον πόνο τους, αλλά κάθε εβδομάδα γέμιζαν τα γήπεδα να πάρουν ελπίδα, να πάρουν οξυγόνο και πράγματι το ποδόσφαιρο τους έδωσε το οξυγόνο για να αναζωογονηθούν και να δουλέψουν και να επιζήσουν στις νέες συνθήκες και να προοδεύσουν».

Καλαθόσφαιρα και στίβος μετρούν πεσόντες αθλητές

Το 1974 επηρεάστηκαν και άλλα αθλήματα, όπως η καλαθόσφαιρα, η οποία απώλεσε στην τουρκική εισβολή και στις μάχες που έγιναν, αρκετούς αθλητές, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν την πατρίδα τους και δεν επέστρεψαν ποτέ, η πετόσφαιρα, όπου, σύμφωνα με στοιχεία από την ΚΟΠΕ, η συμμετοχή κυπριακών ομάδων στο Εθνικό Πρωτάθλημα Πετόσφαιρας Α΄ Εθνικής τερματίστηκε μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1974.

Ο αθλητής του ΓΣΕ, Σταύρος Τζιωρτζής



Ο καλαθοσφαιριστής της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, Πανίκος Πάρπας, μιλώντας στο ΚΥΠΕ είπε ότι μισοί παίκτες τότε της ομάδας, η οποία είχε χαρακτηριστεί «Dream Team», είχαν πέσει κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Θυμάται, παράλληλα, ότι μετά την εισβολή, η ΠΑΕΕΚ επαναδραστηριοποιήθηκε πρώτα στο ποδόσφαιρο και το 1989 επαναδραστηριοποιήσαν το τμήμα της καλαθόσφαιρας», πρόσθεσε.

Ο πρώην ταμίας της ΚΟΕ, πρώην πρόεδρος της ΚΟΠΕ, ο επίτιμος πρόεδρος της ΑΕ Καραβά, Δαμιανός Χατζηδαμιανού, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, είπε πως αρκετά σωματεία δεν δραστηριοποιήθηκαν μετά τον πόλεμο, καθώς όπως σημείωσε «ήταν καταστροφικές οι επιπτώσεις για τον αθλητισμό λόγω της τουρκικής εισβολής».

Σύμφωνα με το βιβλίο του Σάββα Κοσιάρη «Φλόγα που καίει…», οι τελευταίοι Παγκύπριοι Αγώνες στο στίβο με την έννοια «Παγκύπριοι» διεξήχθησαν τον Μάιο του 1974, αφού από τον επόμενο χρόνο θα διεξάγονταν σε μοιρασμένη και αιμορραγούσα πατρίδα, αλλά και με δύο γυμναστικούς συλλόγους να χάνουν τη φυσική τους έδρα, ΓΣ Ευαγόρας και ΓΣ Πράξανδρος.

Ο ερευνητής – συγγραφέας. δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου, σε ένα από τα βιβλία του γράφει ότι τον Σεπτέμβριο του 1974 δεν υπήρχε δυνατότητα και δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες για να πάρουν μέρος με πλήρεις ομάδες οι γυμναστικοί σύλλογοι της Κύπρου στους Πανελλήνιους αγώνες, όπως συνέβαινε προηγουμένως. Ωστόσο, επιβαλλόταν να δώσει η Κύπρος την παρουσία της, γιατί κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στην εμψύχωση του κυπριακού λαού.

Κύπριοι αθλητές συμμετέχουν στους Βαλκανικούς Αγώνες, τον Αύγουστο του 1974, ενώ έρρεε ακόμα αίμα στην Κύπρο και ενώ η σκέψη τους ήταν στις οικογένειες, στους φίλους τους, κατάφεραν να κατακτήσουν και μετάλλια με τους Μαρία Λάμπρου, Σταύρο Τζωρτζή, Μανώλη Χατζηστάθη. Οι πρώτοι Επαρχιακοί Αγώνες μετά την τουρκική εισβολή πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 1975 στο παλιό ΓΣΟ.

Ο στίβος μετρά, επίσης, πεσόντες αθλητές, ενώ αρκετοί αθλητές και αθλήτριες αναγκάστηκαν να αφήσουν κύπελλα, μετάλλια που είχαν κερδίσει σε αγώνες και ήταν μέρος τις αθλητικής ιστορίας τους στα κατεχόμενα τώρα χωριά τους. Οι προσφυγικοί γυμναστικοί σύλλογοι κράτησαν και κρατούν αναμμένη την φλόγα ανάμεσα στον όλεθρο και την καταστροφή από τα τραγικά γεγονότα του 1974, όπως και όλα τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία.