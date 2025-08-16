

Υπό κράτηση για δύο ημέρες τέθηκε σήμερα μέλος της αστυνομίας που συνεληφθη για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοινωση, “μέλος της Αστυνομίας συνελήφθη χθες, βάσει δικαστικού εντάλματος, για υπόθεση που αφορά τα αδικήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, άσεμνης επίθεσης κ.ά.

Το συγκεκριμένο μέλος της Αστυνομίας, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για περίοδο δύο ημέρων.

Εναντίον του μέλους διερευνάται πειθαρχική και ποινική υπόθεση, ενώ αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα, με οδηγίες του Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας”.

Η καταγγελία σε βάρος του έγινε από γυναίκα αστυνομικό η οποία ανέφερε ότι την παρενόχλησε και προέβη σε άσεμνη πράξη εναντίον της.