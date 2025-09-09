Σημαντικές επιφυλάξεις εξέφρασε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με τις πρόσφατες προτάσεις νόμου που επιδιώκουν τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Οι προτάσεις, που συζητήθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 24 Ιουνίου 2025, και συζητούνται και σήμερα, αφορούν κυρίως την αυτόματη έκδοση οικοδομικών και πολεοδομικών αδειών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από επιχειρήσεις.

Παρότι το Υπουργείο εμφανίζεται θετικό στην κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης για ενεργειακές υποδομές, τονίζει την ανάγκη ύπαρξης σαφούς και αυστηρού πλαισίου με καθορισμένα κριτήρια, πριν υιοθετηθούν οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη διαδικασία.

Ειδικότερα, για την πρόταση που προβλέπει ότι η άδεια οικοδομής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα θεωρείται αυτομάτως εκδοθείσα, το Υπουργείο επισημαίνει την παντελή απουσία κρίσιμων παραμέτρων, όπως η χωροθέτηση και η ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων.

Ακόμη εντονότερες είναι οι επιφυλάξεις σε σχέση με πρόταση που προνοεί αυτόματη έκδοση άδειας για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και κέντρων δεδομένων σε υφιστάμενους αδειοδοτημένους σταθμούς παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όπως σημειώνεται, παραμένει αδιευκρίνιστο το πλαίσιο ασφάλειας και χωροθέτησης αυτών των κρίσιμων εγκαταστάσεων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Περιβάλλοντος να έχουν ήδη εκφράσει ισχυρές απόψεις υπέρ της επιβολής συγκεκριμένων όρων για την ασφαλή λειτουργία τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε πως βρίσκεται ήδη στη διαδικασία έκδοσης σχετικού Διατάγματος, μέσω του οποίου θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εξαιρούνται από την απαίτηση έκδοσης άδειας οικοδομής οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενα έργα ΑΠΕ. Το Διάταγμα αυτό, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης, αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Καταληκτικά, το Υπουργείο εισηγείται όπως τροποποιηθούν οι επίμαχες προτάσεις νόμου, έτσι ώστε ο Υπουργός Εσωτερικών να έχει τη δυνατότητα καθορισμού μέσω Διατάγματος κρίσιμων τεχνικών και λειτουργικών παραμέτρων, όπως για παράδειγμα αποστάσεις από όρια τεμαχίων, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πρόνοιες για τοποθέτηση τυλικτήρων νερού και άλλες απαιτήσεις ασφαλείας.

Οι προτάσεις νόμου έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Κυριάκο Χατζηγιάνν, Νίκο Σύκα και Μιχάλη Γιακουμή, και βρίσκονται ήδη σε φάση κατ’ άρθρον συζήτησης.