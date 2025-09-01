Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για το εργοστάσιο συλλογής και διαχείρισης παλαιών μετάλλων στην Αραδίππου, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη την περασμένη Παρασκευή, δήλωσε ο Θεόδουλος Μεσημέρης, Διευθυντής του Τμήματος.

Από πλευράς του ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου ανέφερε πως ο Δήμος ενδεχομένως να κινηθεί νομικά εναντίον τόσο του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου υποστατικού, όσο και δεύτερου που λειτουργεί στην ίδια περιοχή και ασχολείται επίσης με τη συλλογή και διαχείριση παλαιών μετάλλων.

Ο κ. Μεσημέρης εξήγησε ότι η συγκεκριμένη μονάδα στην Αραδίππου «είναι μια εγκατάσταση, η οποία μεταξύ άλλων θα έπρεπε να εξασφαλίσει και άδεια διαχείρισης αποβλήτων. Προς εφαρμογή του Νόμου περί Στερεών Αποβλήτων, η δική μας αρμοδιότητα ήταν να γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση κατά πόσον είχε άδεια διαχείρισης αποβλήτων».

Πρόσθεσε πως «η συγκεκριμένη εγκατάσταση μας απασχόλησε αρκετά, με τις πρώτες διαπιστώσεις να ήταν ότι εργαζόταν χωρίς άδεια διαχείρισης αποβλήτων. Η αντίδραση του Τμήματος ήταν να εκδώσουμε εξώδικη ρύθμιση, σύμφωνα με τη Νομοθεσία» είπε.

Στην πορεία, συνέχισε, «λόγω των διαπιστώσεων ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εξακολουθούσε να μην συμμορφώνεται, και μέσα από μια διαδικασία ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων φορέων γραπτώς, καταλήξαμε στην απόφαση να υποβάλουμε στη Νομική Υπηρεσία έκθεση με αίτημα που περιλαμβάνεται στο Νόμο, για κλείσιμο, παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, με βάση το δικό μας νόμο που είμαστε η αρμόδια Αρχή».

Όπως είπε ο κ. Μεσημέρης, «ετοιμάστηκε το κατηγορητήριο με την εισήγηση να κλείσει η επιχείρηση γιατί ήταν παράνομη, αφού δεν έχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων, που είναι η δική μας αρμοδιότητα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν συνέτρεχαν και άλλοι λόγοι. Ωστόσο ο δικηγόρος της επιχείρησης ζήτησε αναθεώρηση της έντονης θέσης μας για παύση λειτουργίας του εργοστασίου» ανέφερε.

Σημείωσε ακόμα πως «η γραπτή θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος όταν ρωτήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία το 2022, στο πλαίσιο της δικαστικής εξέλιξης του θέματος, ήταν ότι αυτή δεν διαφοροποιείται και εμμένουμε στο κλείσιμο της επιχείρησης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος προέβη σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο για το δικό του κομμάτι», είπε και πρόσθεσε πως «η απόφαση του Δικαστηρίου στο κατηγορητήριο ήταν η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 600 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονταν περίπου στα 1100 ευρώ».

Σε ερώτηση πώς προχωρεί από δω και πέρα το Τμήμα Περιβάλλοντος, ο κ. Μεσημέρης απάντησε πως «από τη στιγμή που το Δικαστήριο αποφάσισε, το Τμήμα έχει εξαντλήσει τα εργαλεία που διαθέτει και εναπόκειται στις άλλες Υπηρεσίες που έχουν και αυτές εργαλεία, να πράξουν αναλόγως». Στη βάση της νομολογίας, για αδίκημα που υπάρχει ήδη απόφαση Δικαστηρίου, δεν μπορούμε να πάμε ξανά σε δικαστική διαδικασία για το ίδιο αδίκημα, εξήγησε.

Εξάλλου από πλευράς του ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου ανέφερε πως «σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αραδίππου και αποφασίστηκε όπως σταλεί επιστολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος στην οποία θα αναφέρουμε τα γεγονότα και να μας ενημερώσουν γιατί δόθηκαν στις δύο μονάδες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή άδειες συλλογής και επεξεργασίας μετάλλων». Ακόμα, σημείωσε, «ζητήσαμε γνωμάτευση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου προκειμένου να μας αναφέρει άλλες εισηγήσεις, τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα».

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε πως θα έχουμε απάντηση εντός των επόμενων ημερών για να δούμε πώς προχωρούμε. Ενδεχομένως να προχωρήσουμε και νομικά εναντίον των ιδιοκτητών των δύο υποστατικών, ωστόσο αυτό θα το δούμε και με το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Πάρτου είπε πως «το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε στα δύο υποστατικά άδεια μεταφοράς και συλλογής. Ουσιαστικά τα δύο εργοστάσια κάνουν παραλαβή και αποθήκευση». Πρόσθεσε πως «στα συγκεκριμένα υποστατικά γίνεται επίσης και διαχείριση των υλικών, αφού πρέπει στη συνέχεια να τα συγκεντρώσει και να μεταφέρει σε αδειοδοτημένη εταιρεία, η οποία τα επεξεργάζεται».

Η ερώτηση που προκύπτει, συνέχισε ο Δήμαρχος Αραδίππου, «είναι γιατί αφήνονται οι ιδιοκτήτες των δύο υποστατικών να κάνουν διαχείριση και επεξεργασία, αφού δεν έχουν τις σχετικές άδειες».

Υπενθύμισε ταυτόχρονα πως «ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας με προτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος το 2019 προχώρησε σε δικαστική διαδικασία εναντίον του ενός από τους δύο, με το Δικαστήριο το 2023 να του επιβάλλει απλώς χρηματικό πρόστιμο ύψους 600 ευρώ. Εάν το ίδιο το Κράτος μέσω του Γενικού Εισαγγελέα δεν μπορεί να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να εργαστεί νόμιμα, ποιος άλλος μπορεί να το πράξει» διερωτήθηκε, τέλος.

ΚΥΠΕ