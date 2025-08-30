Σωρεία ερωτημάτων προκύπτουν από τη νέα έκρηξη, τη δεύτερη σε μια διετία, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στην Αραδίππου, που προήλθε από στρατιωτικό πυρομαχικό και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών προσώπων 52, 42 και 39 χρόνων αντίστοιχα. Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», διερευνά κατά πόσον τα αντικείμενα, που μεταφέρθηκαν από 52χρονο Ελληνοκύπριο στον χώρο, προήλθαν από πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς στην Κόσιη. Ουδείς θέλει να φαντάζεται τις επιπτώσεις, εν τω μεταξύ, εάν εκρήγνυτο και δεύτερο πυρομαχικό που εντοπίστηκε στον χώρο, το οποίο, όπως μας ανέφεραν αστυνομικές πηγές, παραλήφθηκε και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη σε άλλον χώρο. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο δε φαίνεται ν’ αφέθηκε να λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Η έκρηξη, που προκάλεσε αναστάτωση στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:30 χθες το πρωί. Ο 52χρονος Ελληνοκύπριος μετέβη στον χώρο με διπλοκάμπινο για να παραδώσει μέταλλα που ήταν φορτωμένα στο όχημα. Τα αντικείμενα παρέλαβε 39χρονος εργάτης από τη Νιγηρία, ενώ στον χώρο βρισκόταν τυχαία και ο 42χρονος, κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου από τη Βουλγαρία, ο οποίος έσπευσε εκείνη την ώρα για να παραδώσει παλαιά μεταλλικά αντικείμενα. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατέδειξαν πως η έκρηξη προκλήθηκε όταν πετάχθηκαν σε σορό με άλλα μέταλλα τα αντικείμενα που παρέδωσε ο 52χρονος. Οι τρεις τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα, καθώς κι από αντικείμενα που εκτινάχθηκαν από τη σορό. Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και μέλη της Αστυνομίας Αραδίππου που απέκλεισαν τη σκηνή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε πως πιο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του 42χρονου, ο οποίος υπέστη ρήξη σπλήνας. Και οι τρεις επρόκειτο χθες αργά το απόγευμα να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις για αφαίρεση θραυσμάτων.

Οι έρευνες στη σκηνή, που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία με τη συμβολή πυροτεχνουργού της Εθνικής Φρουράς, κατέδειξαν πως η έκρηξη προκλήθηκε από μη εκραγέν στρατιωτικό πυρομαχικό.

Όπως αποκάλυψε χθες το philenews, ο συγκεκριμένος χώρος φαίνεται να μην κατέχει τις απαραίτητες άδειες, ωστόσο, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Σύμφωνα με πηγές από το Τμήμα Περιβάλλοντος «το 2019 και αφότου προηγήθηκαν εξώδικες ρυθμίσεις και επιστολές συμμόρφωσης για παύση εργασιών της παράνομης μη αδειοδημένης εγκατάστασης, στάλθηκε αναλυτική έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για έκδοση προσωρινού διατάγματος (ex parte) για παύση εργασιών της εγκατάστασης». Τρία χρόνια αργότερα (2022), έπειτα από ενημέρωση που ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως μας αναφέρθηκε, τόνισε με επιστολή «πως εμμένει στην αρχική του άποψη για κλείσιμο της εγκατάστασης». Το 2023, εξάλλου, Δικαστήριο εξέδωσε εξώδικο €600 για τον συγκεκριμένο χώρο.

Το τραγικό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε δεύτερο αντίστοιχο που σημειώθηκε πριν από σχεδόν δύο χρόνια σε άλλο χώρο περισυλλογής μετάλλων στην ίδια περιοχή, με την έκρηξη να τραυματίζει και τότε τρία άτομα. Συγκεκριμένα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 προκλήθηκε έκρηξη από στρατιωτική βομβίδα, που περισυνελέγη από περιοχή που βρίσκεται κοντά στο πεδίο βολής Βούγιες στην Κόσιη. Από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ένας 68χρονος Ελληνοκύπριος, καθώς και δύο αλλοδαποί εργάτες 55 και 50 χρόνων.

Η νέα έκρηξη, πάντως, φέρνει ακόμα πιο επιτακτικά στην επιφάνεια την ανάγκη λήψης μέτρων σε πεδία βολής, ώστε ν’ αποτρέπεται η συλλογή μετάλλων. Επιπρόσθετα, καταδεικνύει πως πρέπει αμέσως οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες να προχωρήσουν στο κλείσιμο μη αδειοδοτημένων εργοστασίων ανακύκλωσης, κάποια εκ των οποίων, παρά τους θανάσιμους κινδύνους, συνεχίζουν να παραλαμβάνουν αντικείμενα από πεδία βολής.