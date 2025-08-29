Τρία πρόσωπα τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε σε εταιρεία παραλαβής μετάλλων στην Αραδίππου. Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα και τα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η έκρηξη προκλήθηκε κατά τη διαδικασία παραλαβής μετάλλων στο υποστατικό και διερευνάται εάν προκλήθηκε από αντικείμενο που παραλήφθηκε από πεδίο βολής.

Η κατάσταση και των τριών, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, είναι σοβαρή και υποβάλλονται σε εξετάσεις στο νοσοκομείο Λάρνακας.

Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονται πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας, μέλη της Πυροσβεστικής, μέλη του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας, ενώ αναμένονται και πυροτεχνουργοί της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το υποστατικό δεν διαθέτει τις κατάλληλες άδειες λειτουργείας. Στο παρελθόν καταδικάστηκε στο δικαστήριο με ποινή €600, ωστόσο συνεχίσει να λειτουργεί.

Συγκεκριμένα:

• To 2019 και αφότου προηγήθηκαν εξώδικες ρυθμίσεις και επιστολές συμμόρφωσης για παύση εργασιών της παράνομης μη αδειοδημένης εγκατάστασης, στείλαμε αναλυτική έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για έκδοση προσωρινού διατάγματος (ex parte) για παύση εργασιών της εγκατάστασης

• Το 2022, και αφού ο Γενικός Εισαγγελέας μας ζήτησε ενημέρωση, τονίσαμε με επιστολή μας ότι εμμένουμε στην αρχική μας άποψη για κλείσιμο της εγκατάστασης.

• Το 2023 εκδόθηκε η τελική απόφαση από τον Δικαστή, η οποία ήταν 600 ευρω εξώδικο στον παραβάτη

Οι δηλώσεις του αστυνομικού διευθυντή Λάρνακας, Γιάννη Σωτηριάδη:

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Εθνική Φρουρά.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της Αστυνομίας, σήμερα και γύρω στις 9:45 το πρωί πολίτης μετέβηκε σε χώρο παραλαβής παλαιών μετάλλων στην Αραδίππου με διπλοκαμπινο για να παραδώσει παλαιά μέταλλα.

Κατά την εκφόρτωση τους σημειώθηκε έκρηξη και τραυματίστηκε τόσο ο ίδιος (Ελληνοκύπριος 52 ετών), υπάλληλος του χώρου παραλαβής (αφρικανικής καταγωγής) και ακόμα ένας πολίτης (από τη Βουλγαρία) που είχε πάει στο μέρος για να παραδώσει μέταλλα.

Και οι τρεις μεταφέρονται στις Πρώτες Βοήθειες του Γ.Ν Λάρνακας. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και τα αιτία της έκρηξης διερευνώνται.