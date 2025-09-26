Με το όπλο παρά πόδα βρίσκεται η Εκκλησία της Κύπρου σχετικά με την υπόθεση του Μητροπολίτη, τέως Πάφου κ. Τυχικού, εν αναμονή της απόφασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο έκκλητο που καταχώρισε επιδιώκοντας ανατροπή της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει έκπτωτο από το θρόνο.

Η Ιερά Σύνοδος τελεί εν αναμονή της απόφασης, δεδομένου ότι, ως σώμα, δεν θα έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαδικασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίο θα δει αποκλειστικά τον Μητροπολίτη Τυχικό. Η Ιερά Σύνοδος απέστειλε στο Πατριαρχείο την απόφαση της και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και πλέον δεν της πέφτει λόγος. Ο μητροπολίτης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Συνόδου από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Πάντως, ο Μητροπολίτης Τυχικός εξακολουθεί να διαμένει στην Μητρόπολη Πάφου, αφού δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή προκειμένου να διαμένει αλλά και να αναλάβει τον ρόλο για τον οποίον τον προορίζει ο Αρχιεπίσκοπος.

Δεδομένου ότι η βαλίτσα της υπόθεσης δεν θα πάει μακριά, υπό την έννοια ότι η όλη διαδικασία στο Φανάρι αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου, ούτε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ούτε και η Ιερά Σύνοδος έκαναν ή προτίθενται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση. Άλλωστε, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η διαδικασία στην Κύπρο (καθώς και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου) έχουν παγοποιηθεί και οι όποιες ενέργειες θα γίνουν μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία είναι τελεσίδικη.

Αν, τελικά, η απόφαση του Πατριαρχείου δικαιώσει την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, τότε ο Μητροπολίτης Τυχικός είτε θα συμμορφωθεί αποκηρύσσοντας τον αποτειχισμό, είτε αν δεν το πράξει, θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο επιβολής αυστηρότερης ποινής, περιλαμβανομένης και της καθαίρεσης.

Η τυχόν συμμόρφωση του συνεπάγεται και κάθοδο του στη Λευκωσία. Σημειώνεται, πως ακόμη και μετά που κηρύχθηκε έκπτωτος από την Ιερά Σύνοδο, ο Μακαριότατος τον προσκάλεσε να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή παραχωρώντας του και το δωμάτιο του τέως Αρχιεπισκόπου, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έπραξε και ούτε διαφαίνονται σημάδια ότι θα το πράξει, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πατριαρχείου.

Σημειώνεται, ότι ο κ. Τυχικός δέχτηκε πιέσεις από το περιβάλλον του αλλά και από αποτειχιστές προκειμένου να μην καταθέσει δήλωση αποκήρυξης.

Αν τελικά η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν τον δικαιώσει, τότε ανοίγει ο δρόμος πλήρωσης του θρόνου της Πάφου. Πάντως, αν η κατάσταση είναι τέτοια που θα προκληθούν αντιδράσεις από υποστηρικτές του, τότε ίσως η προκήρυξη εκλογών καθυστερήσει, οπόταν ίσως ο νέος Μητροπολίτης αναδειχθεί εντός του 2026. Ωστόσο, αν τα πνεύματα ηρεμήσουν σύντομα, τότε ίσως η εκλογή νέου Μητροπολίτη ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.