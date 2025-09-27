Συναγερμός σήμανε χθες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υποστατικό από τσίγκους στην Καλαβασό, στο οποίο διέμεναν αλλοδαποί εργάτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, στις 8:11 π.μ. χθες ανταποκριθήκαν από τον πυροσβεστικό σταθμό Βασιλικού με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε προκατασκευασμένο υποστατικό το οποίο ήταν εγκατεστημένο σε χωράφι παρά τη κοινότητα Καλαβασού.

Το υποστατικό που ήταν κατασκευασμένο από τσίγκους πολυουρομεθάνης ήταν χώρος διαμονής αλλοδαπών εργατών. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κανένα άτομο εντός.

Από την πυρκαγιά το υποστατικό με την επίπλωση και εξοπλισμό του υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 35 περιστατικά, 22 πυρκαγιές και 13 ειδικές εξυπηρετήσεις.