Ο τουρισμός στην Κύπρο για το 2025 θα κινηθεί πολύ κοντά στα επίπεδα του 2024, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Θάνο Μιχαηλίδη. Όπως εξήγησε, «υπάρχει μια προοπτική να κυλήσει βέβαια λίγο μπροστά από το 2024, όμως ακόμη δεν έχουμε συγκεκριμένη εικόνα, επειδή η σεζόν είχε κάποιες απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις που μεμονωμένα δημιουργούσαν κάποιες δυσκολίες».

Τόνισε ότι είναι κρίσιμη η καλή πορεία του Νοεμβρίου, όπως και πέρσι, ώστε να επιμηκυνθεί η λειτουργία των ξενοδοχείων: «Εφόσον ο Νοέμβριος θα είναι στην απόδοση των καλοκαιρινών μηνών, αυτό μας βοηθά περισσότερο να επιμηκύνουμε τη λειτουργία των ξενοδοχείων». Ένας από τους βασικούς στόχους, όπως σημείωσε, είναι «να μπορέσουμε να έχουμε ολόχρονο τουρισμό σε ολόκληρη την Κύπρο, ώστε να υπάρχει πιο σταθερή λειτουργία στα ξενοδοχεία και γενικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία».

Για την αναβάθμιση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε την ανάγκη βελτίωσης σε όλες τις πτυχές: «και εντός του ξενοδοχείου, και στο περιβάλλον των τουριστικών περιοχών, αλλά και στην προσβασιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους», ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει «να δούμε πώς να αναπτύξουμε τον χαρακτήρα της Κύπρου».

Σχετικά με τις τουριστικές αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην πρώτη θέση, ακολουθούμενο από το Ισραήλ, την Πολωνία και τη Γερμανία, ενώ καταγράφονται αφίξεις και από πολλές άλλες χώρες σε μικρότερα ποσοστά.

Όσον αφορά τους στόχους του Συνδέσμου, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης του τουρισμού τους μήνες μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου, με στόχο την αύξηση των αφίξεων και την προσέλκυση επισκεπτών από νέες αγορές. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού στον ξενοδοχειακό τομέα: «είναι θέμα εκπαίδευσης του κόσμου που εργάζεται στα ξενοδοχεία».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε φέτος η βιομηχανία, μίλησε για «απρόβλεπτα γεωπολιτικά περιστατικά», τα οποία δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπήρξε βελτίωση στην εξεύρεση εργατικού δυναμικού, αν και παραμένει προτεραιότητα η περαιτέρω ενίσχυσή του, ενώ σημείωσε ότι «η έλλειψη νερού είναι κάτι που μας προβληματίζει ακόμη».

Τέλος, αναφερόμενος στις αλλαγές στον σύγχρονο τουρισμό, παρατήρησε ότι οι ταξιδιώτες πλέον έχουν περισσότερη πληροφόρηση για τον εκάστοτε προορισμό: «Κάνουν εξειδικευμένες αναζητήσεις και συνήθως έρχονται προετοιμασμένοι για διακοπές και επισκέψεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους».

