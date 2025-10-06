Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ανακοίνωσε τη Δευτέρα την εκλογή του Καθηγητή Χαρίδημου Τσούκα ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας.

Ο Καθηγητής Τσούκας θα καλύψει την έδρα της Διοίκησης, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2020 είχε εκλεγεί ως Αντεπιστέλλον Μέλος. Η εκλογή του αποφασίστηκε κατά τη 66η Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από πρόταση της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Ακαδημία, ο Καθηγητής Τσούκας θεωρείται διεθνώς αυθεντία στα ερευνητικά πεδία της διαχείρισης της οργανωσιακής γνώσης και μάθησης, της διοίκησης της οργανωσιακής αλλαγής, καθώς και στον ρόλο της νοηματοδότησης σε οργανισμούς και στη φιλοσοφική προσέγγιση της οργανωσιακής θεωρίας.

Είναι Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παράλληλα είναι Καθηγητής Οργανωσιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Warwick (Ηνωμένο Βασίλειο).

Έχει συγγράψει 20 βιβλία που εκδόθηκαν από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, 72 άρθρα δημοσιευμένα σε ακαδημαϊκά περιοδικά διεθνούς κύρους και υψηλού επιπέδου καθώς και πολυάριθμα κεφάλαια που συμπεριλήφθηκαν σε διάφορα βιβλία που αφορούν διοικητικά και οργανωσιακά θέματα.

Η έρευνά του είχε σημαντικό αντίκτυπο, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των επιστημόνων με τις περισσότερες ετεροαναφορές διεθνώς στο πεδίο των διοικητικών επιστημών. Διετέλεσε διευθυντής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Organization Studies, ενώ είναι συνιδρυτής και συνδιοργανωτής του ετήσιου διεθνούς ακαδημαϊκού συνεδρίου International Symposium on Process Organization Studies. Διευθύνει τις σειρές βιβλίων Διοίκηση και Perspectives on Process Organization Studies.

Για το συνολικό επιστημονικό του έργο, ο Καθηγητής Τσούκας έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις και βραβεία, όπως τα εξής: Doctor of Science Award από το Πανεπιστήμιο του Warwick, Κυπριακό Βραβείο Έρευνας «Διακεκριμένος Ερευνητής», Joanne Martin Trailblazer Award από την American Academy of Management, – Prix Roger-Charbonneau (Βραβείο Καλύτερου Βιβλίου) από τον εκδοτικό οίκο Sage και James March Prize για το καλύτερο άρθρο από το EGOS. Έχει εκλεγεί ως το 18ο Επίτιμο Μέλος του European Group of Organization Studies, ενώ έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Καθηγητής Οργανωσιακών Σπουδών από τα Πανεπιστήμια Sydney και Queensland (Αυστραλία). Το 2025 εκλέχθηκε ως Διεθνές Μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας.

Δυνάμει της νομοθεσίας, τα Τακτικά Μέλη της Ακαδημίας είναι πολίτες της Δημοκρατίας και μόνιμοι κάτοικοί της, έχουν δικαίωμα ψήφου και φέρουν τον τίτλο του «Ακαδημαϊκού». Η εκλογή Τακτικού Μέλους στην Ακαδημία συνιστά ύψιστη αναγνώριση των πολιτών της Δημοκρατίας που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα ή τις τέχνες με σπουδαίο επιστημονικό ή λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό έργο και προσφορά υψηλής στάθμης τα οποία κρίνονται ως τέτοια από την Ακαδημία, καταλήγει η ανακοίνωση.