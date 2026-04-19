Πιστεύει ότι οι πολίτες ελεύθερα σκεπτόμενοι δεν θα υπακούσουν σε κομματικές ντιρεκτίβες και στην πλειοψηφία τους επιθυμούν αλλαγή προσώπων και νοοτροπιών. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, από το πόστο του πολιτικού ηγέτη του Άλματος, αισιοδοξεί ότι οι στοχεύσεις του κόμματός του μπορούν να επιτευχθούν. Θεωρεί το Άλμα ως το πλέον αντι-συστημικό κόμμα που μπορεί να υποσκελίσει το ΕΛΑΜ στο δίλημμα μεταξύ των δύο και θα είναι ο ρυθμιστής στο κομματικό σκηνικό.

Στη συνέντευξή του στο «Φ», ο κ. Μιχαηλίδης δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η προεδρία της Βουλής, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του αλλά στέλνει το μήνυμα πως το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών θα είναι το πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές του 2028.Μαστιγώνει τις ηγεσίες ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ για τα σκάνδαλα. Υπογραμμίζει ότι το κόμμα του δημιουργήθηκε για να αλλάξει την Κύπρο. Να αλλάξει το φαύλο σύστημα και όχι για να διαλύσει τους θεσμούς αλλά να τους εξυγιάνει. Επιμένει ότι τα υφιστάμενα κόμματα είναι μέρος του φαύλου συστήματος. Παρά ταύτα αφήνει παραθυράκι ανοιχτό για συνεργασίες επί νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, αλλά κατηγορηματικά λέει όχι σε κομματικές συναλλαγές.

– Πέντε εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, είναι έτοιμο το ΑΛΜΑ για την εκλογική μάχη; Πού μπαίνει ο πήχης;

-Οι τελευταίες εβδομάδες είναι σίγουρα κρίσιμες αφού πολλοί συμπολίτες μας αποφασίζουν τι θα ψηφίσουν μόλις τις τελευταίες ημέρες. Τα παραδοσιακά κόμματα έχουν μηχανισμό συσπείρωσης, χρήματα για προβολή και ήδη γνωστούς υποψηφίους, ενώ εμείς βασιζόμαστε στις δημόσιες εμφανίσεις μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πρώτη γνωριμία μας με τον κόσμο. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι πολίτες είναι πλέον ελεύθερα σκεπτόμενοι, δεν υπακούουν σε κομματικές ντιρεκτίβες και επιθυμούν πράγματι την αλλαγή προσώπων και νοοτροπιών. Σε αυτό βασίζουμε την πίστη μας ότι είναι εφικτή η τρίτη θέση. Στο δίλημμα Άλμα ή ΕΛΑΜ για τη ρυθμιστική τρίτη θέση, πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα επιλέξουν ένα σοβαρό και υπεύθυνο κόμμα που έχει τόλμη και σχέδιο να αλλάξει τη χώρα, και όχι ένα μη δημοκρατικό κόμμα που, όπως ομολόγησε ο πρόεδρός του, γεννήθηκε ως παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», της οποίας όλα τα βασικά στελέχη είναι στις ελληνικές φυλακές και σωματοφύλακας του επικεφαλής της ήταν ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου.

– Έχετε αναφέρει πολλές φορές σε δηλώσεις σας ότι δεν θα επιδιώξετε και δεν θέλετε θεσμοθετημένη συνεργασία με κανέναν πολιτικό χώρο. Γιατί;

-Το Άλμα γεννήθηκε για να υπηρετήσει ένα όραμα. Να αλλάξουμε την Κύπρο μας. Ερχόμαστε έξω από το φαύλο σύστημα, για να το αλλάξουμε. Όχι να διαλύσουμε τους θεσμούς αλλά να τους εξυγιάνουμε. Τα υφιστάμενα κόμματα είναι μέρος αυτού του φαύλου συστήματος. Με τα ίδια υλικά, καταλήγεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Για αυτό λέμε: Συνεργασίες με άλλα κόμματα επί νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, βεβαίως ναι. Κομματικές συναλλαγές, κατηγορηματικά όχι.

– Θεωρείτε όλα τα κόμματα μέρος του συστήματος, το οποίο κατηγορείτε ως διεφθαρμένο; Γιατί αποκλείετε μια συνεργασία με κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΑΚΕΛ;

-Στελέχη των τεσσάρων παραδοσιακών κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ ήταν πρωταγωνιστές σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα. Ονοματίζω μερικά: Focus, Δρομολαξιά, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ, Συνεργατισμός, Χρυσά Διαβατήρια, Βασιλικό και πολλά άλλα. Διευκρινίζω ότι η διαφθορά δεν αφορά τα μέλη, ούτε τους ψηφοφόρους που στήριζαν κατά καιρούς τα συστημικά κόμματα. Αφορά, όμως, την κουλτούρα και τις πρακτικές μεγάλου μέρους των ηγεσιών τους, οι οποίες έθεσαν το κόμμα στην υπηρεσία των πελατειακών σχέσεων ή ιδιοτελών σκοπιμοτήτων, αντί στην υπηρεσία του κοινού καλού. Απόλυτα συστημικό είναι και το ΕΛΑΜ, το οποίο ψήφισε την Αννίτα Δημητρίου για Πρόεδρο της Βουλής, εξέλεξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποτελεί κρυφό δεκανίκι της σημερινής Κυβέρνησης, σιωπώντας μπροστά στα σκάνδαλα που την ταλανίζουν (π.χ. βίντεογκεϊτ) ή τις τραγικές ανεπάρκειες που τη χαρακτηρίζουν.

– Πρώτος μετεκλογικός σταθμός είναι η προεδρία της Βουλής. Σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος; Πώς θα κινηθεί το ΑΛΜΑ;

–Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο να επιτελέσει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί αποτελεσματικά να ηγείται και ενός κόμματος, ιδίως όταν αυτό είναι ένα νεότευκτο κόμμα. Το πώς θα κινηθούμε δεν είναι του παρόντος. Θα το δούμε αμέσως μετά τις εκλογές.

– Το θέμα Παπαδάκη, πόσο θεωρείτε ότι θα επηρεάσει το ΑΛΜΑ; Σας κατηγορούν ότι βιαστήκατε να πάρετε αποφάσεις. Κάποιοι βλέπουν ακόμη και «φάγωμα» λόγω σκοπιμοτήτων. Τι απαντάτε;

-Ουδεμία σκοπιμότητα. Πήραμε την απόφαση με αγωνία και ευθύνη. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Ο Δημήτρης Παπαδάκης δεν επιβλήθηκε στο κόμμα. Εμείς τον επιλέξαμε. Η ανάκληση της υποψηφιότητάς του έχει ομολογουμένως ένα πολιτικό κόστος. Ωστόσο, καταλήξαμε στη συγκεκριμένη απόφαση ενεργώντας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που επιτάσσει όπως σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υποψήφιος αποσυνδέεται προσωρινά και επανέρχεται αν και όταν απομακρυνθούν οι όποιες σκιές. Στην περίπτωσή μας, όμως, οι εκλογές είναι τόσο κοντά ώστε δεν είχαμε χρόνο για αναμονή.

– Επί της ουσίας του θέματος, έχετε πάρει έντονη θέση για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη σχετικά με την υπόθεση «Σάντη». Είστε πεπεισμένος ότι όσα αναφέρονται ισχύουν;

-Η θέση μας είναι σαφής. Ούτε υιοθετούμε, ούτε αγνοούμε τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη. Θα ήταν ανορθολογικό και ανεύθυνο να κάναμε κάτι τέτοιο μη έχοντας ενώπιον μας όλα τα στοιχεία και χωρίς να προκαταλαμβάνουμε τα αποτελέσματα των ερευνών. Κατ’ επανάληψη τόνισα ότι όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Αυτό που από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε ήταν την πλήρη διερεύνηση με αξιόπιστο και πειστικό για τους πολίτες τρόπο.

– Ωστόσο, ασκείτε κριτική στον χειρισμό της υπόθεσης. Γιατί;

-Ακριβώς επειδή βλέπουμε αποσπασματικούς ή πρόχειρους χειρισμούς που δεν βοηθούν στη διασφάλιση της έξωθεν καλής μαρτυρίας των ερευνών ώστε να μην παραμείνουν σκιές. Η Κύπρος έχει τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και, στον βαθμό που οι αποκαλύψεις αγγίζουν πρόσωπα που εκπροσωπούν θεσμούς, είναι εύλογο να υπάρχει καχυποψία ότι ίσως επιχειρηθεί κουκούλωμα. Απαιτούμε, συνεπώς, από τις αρχές να δράσουν με τη μέγιστη προσοχή και αντικειμενικότητα, ώστε ούτε να παραβιάζονται οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις, ούτε να υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης και αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας.

– Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο της διαφθοράς είναι το γήπεδό σας. Ποια είναι η θέση του Άλματος για την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας;

-Οι αξίες μας είναι δυτικές, ιδιαίτερα ευρωπαϊκές. Ταυτοχρόνως, η σωστή εξωτερική πολιτική πρέπει να διακρίνεται από πραγματισμό. Το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά ρευστό λόγω της παρουσίας Τράμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ που δημιουργεί ρωγμές και φυγόκεντρες δυνάμεις στη συμμαχία ανάμεσα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Η Κύπρος καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ιδιότητας του κράτους μέλους της ΕΕ, των πολύτιμων στρατηγικών σχέσεων της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και της διαχρονικά φιλικής σχέσης της με τις αραβικές χώρες της περιοχής. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, η οποία απαιτεί τόσο προσήλωση σε αξίες, όσο και πραγματισμό. Και όλα αυτά έχοντας πάντα κατά νουν τον διαρκή και μόνιμο κίνδυνο και απειλή που λέγεται Τουρκία. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι ορθός ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός στην εξωτερική μας πολιτική και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις που υποβαθμίστηκε η ανάγκη συμπόρευσης με την πολιτική της πλειοψηφίας των κρατών της ΕΕ.

–Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συμφωνείτε με αυτή τη θέση;

-Η Κύπρος βρίσκεται σε μια γεωγραφικά εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή και, ως χώρα δημοκρατική και μέλος της ΕΕ, με φιλικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, ανέκαθεν αποτελούσε πυλώνα σταθερότητας. Όπως εξήγησα, απαιτούνται πολύ λεπτοί χειρισμοί, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ώστε να διαφυλάξουμε τη σημαντικότητα του ρόλου μας.

– Η αλλαγή διακυβέρνησης στην Ουγγαρία έγινε σημείο αντιπαράθεσής σας με το ΕΛΑΜ. Το επιδιώξατε, προφανώς, λόγω της μάχης για την τρίτη θέση. Σας απάντησαν ότι, επί της ουσίας, οι θέσεις και του Μαγιάρ είναι ίδιες με εκείνες του Όρμπαν, στο κόμμα του οποίου συνυπήρχε, σε θέματα όπως το μεταναστευτικό. Τι απαντάτε και ποια είναι η θέση του Άλματος για το μεταναστευτικό;

-Δεν πανηγυρίσαμε τη νίκη του Μαγιάρ αλλά την ήττα του Όρμπαν. Αυτό είναι το σημαντικό. Στις ουγγρικές εκλογές κρίθηκε και απορρίφθηκε ένα ανελεύθερο, διεφθαρμένο και αντιευρωπαϊκό καθεστώς. Δεν χρειάζεται να είμαστε ομοϊδεάτες με τον νέο πρωθυπουργό Μαγιάρ για να χαρούμε με τη νίκη του. Μας αρκεί ότι είναι δημοκράτης και ευρωπαϊστής, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και όχι ένας αυταρχικός λαϊκιστής όπως ο Όρμπαν. Η συντριβή του ακροδεξιού κόμματος του Όρμπαν αποτελεί ήττα των ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης. Έδειξε ότι η εθνολαϊκιστική ακροδεξιά που καλλιεργεί τη μισαλλοδοξία, τη φοβικότητα και τη λαφυραγώγηση του κράτους δεν είναι ανίκητη.

Επισημαίνω, ωστόσο, ότι δεν ταυτιζόμαστε με το κόμμα του Μάγιαρ σε διάφορα θέματα. Εμείς είμαστε κόμμα του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Στο μεταναστευτικό η θέση μας προβλέπει τη λήψη μέτρων για αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου, και επιστροφές στις χώρες τους όσων μεταναστών οι αιτήσεις απορρίπτονται και παράλληλα ένταξη στην οικονομία και κοινωνία όσων προσώπων λαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας ή εργασίας στη χώρα μας. Πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις πανανθρώπινες αξίες του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Ούτε βυθίζουμε βάρκες, ούτε κάνουμε την Κύπρο χώρα ανοικτών συνόρων. Οι λαϊκιστές έλκονται στα άκρα. Η ισορροπία είναι το δύσκολο. Απαιτείται διαρκής εγρήγορση, να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας και να λειτουργούμε προληπτικά σε διπλωματικό επίπεδο.

– Ποια είναι η άποψή σας για την Άμεση Δημοκρατία και τον Φειδία Παναγιώτου; Συμμερίζεστε την άποψη ότι αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού σκηνικού;

-Όχι. Είναι ένας σχηματισμός, με τις ιδιαιτερότητές του, εντός του δημοκρατικού τόξου. Ουδόλως βλάπτει που οι πολίτες έχουν και αυτή την επιλογή. Συμμεριζόμαστε την οργή όσων νοιώθουν αποστροφή στο σημερινό κομματικό σύστημα. Άλλωστε έτσι νοιώθουμε κι εμείς. Αλλά, ως Άλμα, σε αντίθεση με την Άμεση Δημοκρατία, πάμε παραπέρα από την οργή και τη διακωμώδηση. Θέλουμε να μεταποιήσουμε την οργή σε γόνιμο πολιτικό λόγο. Η διακωμώδηση είναι καλή ως κριτική αλλά δεν παράγει θετικά αποτελέσματα. Το σύστημα δεν απειλείται επειδή βάζεις μια μάσκα κλόουν. Απειλείται όταν, ασκείς τεκμηριωμένη κριτική βασισμένη σε αρχές, και προτείνεις πρακτικούς και εφαρμόσιμους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων μας. Απειλείται όταν έχεις αποδείξει ότι είσαι υπολογίσιμος αντίπαλος: όταν, δηλαδή, στη μέχρι τώρα πορεία σου, έδειξες ότι αρνήθηκες να γίνεις μέρος του συστήματος, υπερασπιζόμενος αρχές και αξίες. Η Άμεση Δημοκρατία δεν απειλεί το σύστημα. Το Άλμα το απειλεί.

Πρόκριμα για την αλλαγή το 2028 οι βουλευτικές

– Ισχυρή οικονομία με αποθεματικό ταμείο για κοινωνική πολιτική είναι η θέση της Κυβέρνησης αλλά και του ΔΗΣΥ. Το ΑΚΕΛ μιλά για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των παροχών. Ποια είναι η δική σας θέση;

-Το ΔΗΣΥ είναι δεξιό κόμμα και ο Χριστοδουλίδης σπλάχνο από τα σπλάχνα του ΔΗΣΥ. Το προγράμματα που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, με τη στήριξη του ΔΗΣΥ, σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι το στεγαστικό και η ενέργεια, αντί να έχουν στο επίκεντρο τους τον άνθρωπο έχουν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οι χειρισμοί στην ενέργεια (Βασιλικό και ιδιωτικά εμπορικά φωτοβολταϊκά) είναι χαρακτηριστική περίπτωση εύνοιας των ημετέρων.

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα που, όπως γράφει το καταστατικό του, καθοδηγείται από τη μαρξιστική και λενινιστική κοσμοθεωρία. Βρίσκεται εκτός εποχής – αδυνατεί να συγχρονισθεί με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας, της αγοράς και της εργασίας. Η δε περίοδος της διακυβέρνησής του στην Κύπρο δεν ήταν η καλύτερη, για να το πω επιεικώς.

Το Άλμα είναι κόμμα του εκσυγχρονιστικού και μεταρρυθμιστικού κέντρου. Αντλεί στοιχεία τόσο από τον κλασικό φιλελευθερισμό, με την έμφαση στις φιλελεύθερες αξίες και στο κράτος δικαίου, όσο και από τη σοσιαλδημοκρατία, με την έμφαση στην προστασία των αδυνάτων και το κοινωνικό κράτος. Για εμάς, στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος, το κοινό καλό και το υγιές επιχειρείν, που αποτελούν το οξυγόνο της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι η οικονομία αναπτύσσεται βιώσιμα όταν η ελεύθερη αγορά λειτουργεί εντός ενός στιβαρού κράτους με κανόνες, το οποίο παρεμβαίνει για να άρει στρεβλώσεις της αγοράς, να περιορίσει τις ανισότητες, να ενισχύσει τους ευάλωτους και να προστατεύσει το περιβάλλον. Η οικονομία δεν είναι αυθύπαρκτη οντότητα, αλλά ζωντανός οργανισμός που απαιτεί το κατάλληλο αξιακό-θεσμικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί και να ωφελήσει του πολίτες. Η ευημερία, για να είναι βιώσιμη και προσβάσιμη από όλους, απαιτεί παρεμβάσεις που μόνο ένα έξυπνο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό κράτος μπορεί να κάνει. Γι’ αυτό δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στην αναθέσμιση του κράτους και στις μεταρρυθμίσεις.

– Θα ψηφίζετε τον κρατικό προϋπολογισμό;

-Φυσικότατα, ναι. Τα κόμματα έχουν την ευχέρεια να καταθέσουν τροπολογίες που θα βελτιώνουν πρόνοιες του προϋπολογισμού όπως κατατίθεται και να εισαγάγουν δικλείδες κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν αποτελεί, όμως, επιλογή η καταψήφιση του προϋπολογισμού – αυτό θα ήταν ανεύθυνο. Δεν μπορεί να αφήνεις το κράτος να παραλύει, ούτε μπορεί σε μία προεδρική δημοκρατία να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός ως πρόταση δυσπιστίας προς την Κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει στη βάση πρότασής μας για την αναθέσμιση που προβλέπει διαδικασία πρότασης μομφής κατά του Προέδρου στη βάση του αμερικανικού μοντέλου. Μελετημένα και νούσιμα, με τελικό κριτή τους πολίτες.¨

– Εκφράζεται από πολλούς ανησυχία για τη μετεκλογική σύνθεση της Βουλής. Ποια είναι η θέση σας;

-Ρωτήστε τους πολίτες: η σημερινή σύνθεση της Βουλής σας ικανοποιεί; Κοιτάξτε πόσο χαμηλά είναι τα ποσοστά εκτίμησης στις μετρήσεις κοινής γνώμης για την υφιστάμενη Βουλή. Εκείνοι που ανησυχούν για την αυριανή Βουλή είναι το υφιστάμενο σύστημα εξουσίας και το κατεστημένο που συνειδητοποιεί ότι χάνει τα προνόμια νομής εξουσίας. Η ελπίδα μας είναι ότι τον Μάιο οι πολίτες θα του δώσουν ένα ισχυρό ράπισμα. Προσδοκούμε οι πολίτες να δώσουν ενθουσιωδώς ψήφο εμπιστοσύνης στο Άλμα, έτσι ώστε να μπορούμε υπεύθυνα, στη βάση του κοινωφελούς ορθολογισμού που μας χαρακτηρίζει, να δώσουμε σημαντική ώθηση στην αλλαγή της χώρας. Αυτό θα αποτελέσει πρόκριμα και το πρώτο βήμα για την περαιτέρω αλλαγή που μπορεί να προέλθει κυρίως από την εκτελεστική εξουσία στις προεδρικές του 2028.