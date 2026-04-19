Συνέχεια στην κόντρα με τον ΔΗΣΥ δίνει ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα και τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση, απευθυνόμενος στην Αννίτα Δημητρίου, «τον τίτλο τής πλέον διεφθαρμένης διακυβέρνησης που επάξια σας απένειμε ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξακολουθείτε να τον κατέχετε».

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες ΔΗΣΥ και ΑΛΜΑ ανταλλάζουν πυρά με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντης».

Αυτούσια η ανάρτηση

Αγαπητή Αννίτα, η συνέντευξή μου (που δόθηκε την Πέμπτη), και η απαρίθμηση των σκανδάλων όλων των κομμάτων, απαντά στο ψεσινό παράπονό σας ότι, χθες, απαντώντας στις δικές σας προσωπικές εναντίον μου κατηγορίες, περιορίστηκα στα κυριότερα δικά σας σκάνδαλα (Focus, Panama papers, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, Συνεργατισμός, Βασιλικό, Σεϋχέλλες, Χρυσά Διαβατήρια). Θα μπορούσα να προσθέσω το μαύρο βαν, τα ελικόπτερα του Δασών, την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη, και πολλά άλλα.

Φυσικά, για να είμαστε δίκαιοι, τον τίτλο τής πλέον διεφθαρμένης διακυβέρνησης που επάξια σας απένειμε ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξακολουθείτε να τον κατέχετε. Ωστόσο, το πλέον τραγικό είναι που παραμένετε υπερασπιστές και απολογητές όλων αυτών των σκανδάλων και, χωρίς ντροπή, χαρακτηρίζετε ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας την ανάδειξη των σκανδάλων αυτών από το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο που είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία. Να σημειώσω ότι, ποτέ, από κανένα δικαστήριο, δεν αμφισβητήθηκαν ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αλήθεια, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσετε;