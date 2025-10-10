Ιδιαίτερα ζεστά αντιμετώπισε το θέμα της ανάγκης βελτίωσης του πλαισίου που ισχύσει στην περίπτωση εκπαίδευσης παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδοογκολογική Μονάδα, το υπουργείο Παιδείας, μετά τη συζήτηση της περασμένης Τετάρτης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής, η πρώτη λειτουργός Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου, Χρυστάλλα Κουκουμά, ανέλαβε την πρωτοβουλία όπως πραγματοποιηθούν συσκέψεις και ετοιμαστεί ένα σημείωμα που θα έχει στόχο να επιλύσει προβλήματα και να ενισχύσει την προσπάθεια. Ήδη, το μήνυμα πέρασε στο Υπουργείο και άρχισε η οργάνωση για το ευαίσθητο αυτό θέμα. Κατόπιν οδηγιών της υπουργού, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η κ. Κουκουμά θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη σύσκεψη.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», έχουν προσκληθεί οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος είναι: α) Η επιμόρφωση και επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της Παιδοογκολογικής Μονάδας και β) η στελέχωση της Παιδοογκολογικής Μονάδας με εκπαιδευτικούς. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι η εξεύρεση άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών που επηρεάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα απασχόλησε την επιτροπή Παιδείας, στο πλαίσιο της οποίας η γιατρός της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου Νοσοκομείου, δρ Ελένη Παπαχριστοδούλου, είχε καθηλώσει βουλευτές και προσκεκλημένους με την τοποθέτησή της για το τι χρειάζεται να γίνει ως προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης και στήριξης των παιδιών που νοσηλεύονται.