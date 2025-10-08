«Όταν μπαίνει ένας εκπαιδευτικός σε παιδοογκολογική κλινική για την εκπαίδευση ενός παιδιού που νοσηλεύεται εκεί, πρέπει να είναι μέρος όλης της ομάδας. Υπάρχουν δυσκολίες στην κατάσταση ενός παιδιού. Γύρω του όλα είναι ρευστά και χρειάζεται μια σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης με τον εκπαιδευτικό, όχι απλώς να ακολουθείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Χρειάζονται άνθρωποι εκεί με πάθος. Είχαμε παιδάκι που έκανε μάθημα με μια εκπαιδευτικό και όταν χρειάστηκε αυτό να μεταβεί στο εξωτερικό, συνέχισε μαζί της τα μαθήματα διαδικτυακά. Αυτό το παιδάκι μίλησε μόνο στη δασκάλα του. Σε εμάς τους υπόλοιπους, για τέσσερα χρόνια, μόνο χαμογελούσε. Δεν μας μιλούσε. Μιλούσε στη δασκάλα του…»!

Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα όσα συγκλονιστικά ανέφερε η γιατρός στην Παιδοογκολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου, δρ Ελένη Παπαχριστοδούλου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, η οποία συζήτησε την ανάγκη ενός οργανωμένου και θεσμοθετημένου πλαισίου εκπαίδευσης για τα παιδιά που για λόγους υγείας απουσιάζουν από το σχολείο τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η τοποθέτηση της δρος Παπαχριστοδούλου συγκίνησε βουλευτές και προσκεκλημένους, κάτι το οποίο επισημάνθηκε, κι έδωσε το έναυσμα για να αρχίσουν άμεσα διαδικασίες συντονισμού μεταξύ εμπλεκομένων και υπουργείου Παιδείας για την ετοιμασία ενός σημειώματος που θα βελτιώνει τα όσα σήμερα ισχύουν στην περίπτωση της εκπαίδευσης παιδιών που νοσηλεύονται τόσο στο Παιδοογκολογικό, όσο και σε νοσοκομεία του εξωτερικού.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης, Χρυστάλλα Κουκουμά, η οποία θα ετοιμάσει το σημείωμα και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με την ομάδα της Παιδογκολογικής Μονάδας.

Από πλευράς πάντως υπουργείου Παιδείας, τόσο για την περίπτωση της Δημοτικής, όσο και της Μέσης Εκπαίδευσης, λέχθηκε στην Επιτροπή ότι υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία παροχής εκπαίδευσης σε παιδιά που νοσηλεύονται είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό καθώς επίσης και σε παιδιά που λόγω προβλημάτων υγείας πρέπει να είναι περιορισμένα στο σπίτι. Ωστόσο, επιδείχθηκε διάθεση για βελτιώσεις και συζητήσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Από πλευράς της, η επιτροπή Παιδείας έστειλε μήνυμα στο υπουργείο Παιδείας ότι ειδικά για την περίπτωση εκπαίδευσης παιδιών του Παιδοογκολογικού, το θέμα πρέπει να τροχοδρομηθεί άμεσα και δη, πριν από τα Χριστούγεννα. Σε αυτό το σημείο, ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις διατυπώνονται καλές προθέσεις από τους φορείς ενώπιον της Επιτροπής, ωστόσο, όταν πάνε στα Υπουργεία βρίσκουν «ατσάλινους τοίχους» από τους προϊστάμενους τους και στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι πρέπει να σταλεί στο υπουργείο Παιδείας το μήνυμα πως εάν δεν λυθεί το θέμα αυτό με το Παιδοογκολογικό, δεν θα συζητηθεί η αξιολόγηση, που αποτελεί καίριο θέμα για το Υπουργείο.