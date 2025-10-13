Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) θα παρέχει υπηρεσίες Συμβούλων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων σε άτομα με αναπηρία, κατόπιν συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα ανάμεσα στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΤΚΕΑΑ) και την ΚΥΣΟΑ για την υλοποίηση του έργου των «Υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων».

Σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει ότι μέσα από τη συμφωνία, η οποία υπεγράφη στην παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένας Ευαγγέλου, από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΤΚΕΑΑ, Χριστίνα Φλουρέντζου, και την Πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, ανατίθεται στην ΚΥΣΟΑ η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων σε παγκύπρια βάση.

«Για την υλοποίηση της συμφωνίας, η ΚΥΣΟΑ θα προσλάβει σταδιακά 80 συμβούλους, για υποστήριξη περίπου 4.000 ενήλικων ατόμων με αναπηρία, με έμφαση σε άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία», σημειώνεται.

«Οι Σύμβουλοι Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων, μεταξύ άλλων, θα υποστηρίζουν το άτομο με αναπηρία να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για αποφάσεις που αυτό θα λάβει, θα παρακολουθούν και θα υποστηρίζουν το άτομο στην υλοποίηση της κάθε απόφασής του και υποστηρίζουν το άτομο με αναπηρία να εκφράσει την απόφασή του», προστίθεται.

«Πρόκειται για υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνεται στο Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο εγκρίθηκε στις 08/10/2025 από το Υπουργικό Συμβούλιο και προνοεί την εισαγωγή ή επέκταση οκτώ υπηρεσιών, οι οποίες εντάσσονται στη μεγάλη μεταρρύθμιση που προωθείται για τα Άτομα με Αναπηρίες», επισημαίνεται.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για Συμβούλους Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων, Εκπαιδευτές Ατόμων με Αναπηρία, Προσωπικούς Βοηθούς Εργασίας, Επαγγελματίες Εργασιακής Ενσωμάτωσης, Κοινωνικούς Συνοδούς, Διερμηνείς Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, Παρόχους Προγραμμάτων Υπηρεσιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Ψυχολόγους Έγκαιρης Οικογενειακής Στήριξης.

Το έργο που τιτλοφορείται «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

