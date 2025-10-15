Ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα καθίσταται η εισαγωγή κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές με ποινές που καίνε ιδιαίτερα τα μέλη του προσωπικού.

Σήμερα (15/10) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ο οποίος ανέλαβε τον τελευταίο καιρό πρωτοβουλία αυστηροποίησης των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της εισαγωγής, χρήσης και κατοχής κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές.

Εγκρίθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος το σχετικό νομοσχέδιο και οδηγείται τάχιστα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που ποινικοποιούν την εισαγωγή, κατοχή ή χρήση, ακόμα και την απόπειρα εισαγωγής, κατοχής ή χρήσης κινητών τηλεφώνων από κρατούμενους. Ταυτόχρονα, ποινικοποιούν την εισαγωγή ή απόπειρα εισαγωγής κινητών τηλεφώνων από πρόσωπα που δεν είναι κρατούμενα και επισκέπτονται τους κρατούμενους στις Φυλακές.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ιδιαίτερα αυξημένες ποινές σε μέλη του προσωπικού των Φυλακών που προβαίνουν ή αποπειρώνται να προβούν σε τέτοιες παράνομες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, για επισκέπτες ή κρατούμενους που εισάγουν κινητά τηλέφωνα στις Φυλακές προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή 6.000 ευρώ πρόστιμο ή και οι δύο ποινές μαζί. Όταν όμως πρόκειται για μέλη του προσωπικού οι ποινές αυξάνονται σε τρία χρόνια φυλάκιση ή 9.000 ευρώ πρόστιμο ή και οι δύο ποινές μαζί.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ανεξάρτητη από τα μέτρα που σχεδιάστηκαν και δρομολογούνται για εγκαθίδρυση συστήματος ανίχνευσης και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές, αλλά και από τους ελέγχους που διενεργούνται στις Φυλακές.

Όπως δήλωσε στο philenews ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης, «η προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας περι φυλακών αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για πρόληψη και αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής εγκληματικότητας και για την τήρηση της τάξης και ευνομίας στις Φυλακές.»

Περαιτέρω, ο υπουργός δήλωσε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης δεν πρόκειται να επηρεάσει επ ουδενί το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων με τις οικογένειες τος και τον έξω κόσμο. Σημείωσε μάλιστα, ότι πρόσφατα αντικαταστάθηκε το πεπαλαιωμένο σύστημα τηλεφωνικών θαλάμων των φυλακών με νέο και σύγχρονο σύστημα και ταυτόχρονα έχει ζητηθεί η εγκατάσταση 12 νέων θαλάμων στους 38 που είναι ήδη εγκατεστημένοι στις φυλακές.