Η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, δρ Δέσποινα Κυπριανού, εξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων (Consultative Council of European Prosecutors – CCPE) του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η εκλογή της κ. Κυπριανού, «αποτελεί εξαιρετικής σημασίας επιτυχία για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος της Κύπρου αναλαμβάνει θέση Αντιπροέδρου στο Bureau του CCPE».

Πρόεδρος εξελέγη ο Raymond Briscoe από την Ιρλανδία, ενώ μέλη του Bureau αναδείχθηκαν ο Onur Ustali από την Τουρκία και η Jana Zezulova από την Τσεχική Δημοκρατία.

Το CCPE λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, απαρτιζόμενο από ανώτατα στελέχη εισαγγελικών αρχών των κρατών-μελών. Ιδρύθηκε το 2005, με σκοπό την προαγωγή του Κράτους Δικαίου και την ενίσχυση του ρόλου των εισαγγελέων στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

Το Συμβούλιο έχει εκδώσει 20 Συστάσεις (Opinions) για θέματα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη και τη λειτουργία των εισαγγελικών αρχών, μεταξύ των οποίων και η Χάρτα της Ρώμης (Opinion No. 9), που καθορίζει το πλαίσιο αρχών για την ανεξαρτησία και τη λειτουργία τους. Οι συστάσεις αυτές καλύπτουν κρίσιμα ζητήματα όπως η προστασία μαρτύρων και θυμάτων, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Η δρ Κυπριανού διαθέτει μακρά εμπειρία και ενεργό συμμετοχή στις εργασίες του CCPE, έχοντας διατελέσει κεντρική ομιλήτρια στη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου για την ανεξαρτησία και αμεροληψία των εισαγγελέων, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2025 στην Αρμενία.

Η εκλογή της ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Κύπρου στους θεσμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίζει τη συμβολή της χώρας στην προώθηση της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.