Δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία, μετά από 17 ώρες, ο δρόμος Αυδήμου – Ανώγυρας της επαρχίας Λεμεσού, ο οποίος παρέμεινε κλειστός λόγω του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος με θύμα τον 68χρονο Νίκο Πάρη, κάτοικο της Ανώγυρας. Το θύμα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, είχε φύγει από το σπίτι του αδελφού του με σκοπό να μεταβεί στην κατοικία του, η οποία απέχει περίπου 500 μέτρα από το σημείο όπου βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ο δρόμος είχε παραμείνει κλειστός από χθες βράδυ και με το πρώτο φως της ημέρας η Ομάδα Αναπαράστασης του Κλάδου Διερεύνησης Δυστυχημάτων της Τροχαίας Λεμεσού, σε συνεργασία με την Ομάδα Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων της Τροχαίας Αρχηγείου, προχώρησαν σε επιτόπιες εξετάσεις, ώστε να ξεκαθαριστούν πλήρως οι συνθήκες της σφοδρής μετωπικής σύγκρουσης των δύο οχημάτων που οδηγούσαν οι δύο συγχωριανοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε στη λωρίδα κυκλοφορίας όπου κινούνταν το θύμα.

Να σημειωθεί ότι ο 57χρονος συγχωριανός, ο οποίος συγκρούστηκε μετωπικά με το 68χρονου νοσηλεύεται καθώς φέρει σοβαρό εσωτερικό τραυματισμό και κάταγμα στο δεξί ισχίο.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο οχήματα — ένα μικρό βαν και ένα σαλούν — συγκρούστηκαν σφοδρά μετωπικά γύρω στις 18:30 το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 68χρονου. Ο άτυχος άνδρας βρήκε ακαριαίο θάνατο μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του.

Σε δηλώσεις του ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι για τον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ ο 68χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 68χρονου θα διαφανούν από τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί επί της σορού του αύριο.