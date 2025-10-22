Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) στον δρόμο Αυδήμου – Ανώγυρας στη Λεμεσό, με θύμα τον 68χρονο κάτοικο της Ανώγυρας, Νίκο Πάρη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο οχήματα, ένα μικρό βαν και σαλούν, συγκρούστηκαν σφοδρά μετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 68χρονου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 58 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ ο δρόμος Ανώγυρας – Αυδήμου παραμένει κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις.

Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω της διαδρομής Αυδήμου – Αγίου Θωμά – Ανώγυρας. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της σφοδρής σύγκρουσης συνεχίζονται.