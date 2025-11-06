Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο.

Η κλήση λήφθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 00:49, και στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 01:08.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν, εκτεταμένες ζημιές στο χώρος της μηχανής του λεωφορείου.

Στη σκηνή κλήθηκε και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη.