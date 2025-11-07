Μείωση κατά 50% στα καταγεγραμμένα περιστατικά κλοπών από τις αρχές Ιουνίου, κατέγραψε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ), στην περιοχή της Δεκέλειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σημαντική αυτή πτώση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία της Επιχείρησης «Razor», στο πλαίσιο της οποίας η Ομάδα Κοινοτικής Δράσης (ΟΚΔ) της αστυνομίας έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε βασικούς τομείς που επηρεάζουν την κοινότητα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η κλοπή, ή αλλιώς το έγκλημα κατά της περιουσίας όπως είναι γνωστό, αποτελεί μέρος της πεντάδας προτεραιοτήτων μαζί με τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, τις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις και τα αναδυόμενα ζητήματα της κοινότητας».

Προτεραιότητα για την Αστυνομία των ΒΒ, παραμένει όπως αναφέρεται η παγίδευση πουλιών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετανάστευσης μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου.

Ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, Μάρκος Πέτρου, ο οποίος εποπτεύει την ΟΚΔ, εξήγησε τη σημασία των τελευταίων αποτελεσμάτων.

Είπε: «Από τον Ιούνιο, όταν η ΟΚΔ άρχισε να διεξάγει τακτικά την Επιχείρηση “Razor”, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρθηκαν μόνο 15 περιστατικά κλοπής, με πέντε υπόπτους να έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, είχαν καταγραφεί 34 περιστατικά, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση 56%. «Η μείωση αυτή υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της ΟΚΔ που βασίζονται στις πληροφορίες και στη συνεχή παρουσία της στην περιοχή» είπε.

Εστιάζοντας τις προσπάθειες στα εγκλήματα κλοπής, στα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, στις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και στις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, η ΟΚΔ συνέβαλε άμεσα στη μείωση του κινδύνου βλάβης, στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους συνεργαζόμενους φορείς και το κοινό».

Η αστυνόμευση βασισμένη στις πληροφορίες παραμένει στον πυρήνα του τρόπου λειτουργίας των αστυνομικών της ΟΚΔ και ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πέτρου υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η σχέση με την κοινότητα.

Συνέχισε: «Είναι επιτακτικό η κοινότητα μας να αισθάνεται ασφαλής. Είτε ζουν, εργάζονται, είτε απλώς επισκέπτονται τις περιοχές των ΒΒ, πρέπει να έχουν το αίσθημα ασφάλειας γνωρίζοντας ότι είμαστε εδώ για να τους προστατεύουμε.

Δημιουργώντας στενές σχέσεις με τις κοινότητες μας, μπορούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε πληροφορία δίνεται, χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια».