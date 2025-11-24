Κίτρινη προειδοποίηση από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 9 το πρωί της Τρίτης 25/11 θα είναι σε ισχύ σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς απόψε αναμένεται μετωπική δραστηριότητα να επηρεάσει την Κύπρο, αλλάζοντας το μέχρι τώρα σκηνικό του καιρού.

Κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά, προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζόπτωσης σε έντονα φαινόμενα.

Οι αρχές καλούν το κοινό να είναι προσεκτικό, ιδιαίτερα κατά τη νυχτερινή μετακίνηση, λόγω της πιθανής υποβάθμισης των οδικών συνθηκών.

Μετωπική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεάσει το νησί από απόψε, με τον καιρό να αλλάζει και να αναμένονται, κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανότητα και για χαλάζι σε καταιγίδα. pic.twitter.com/KEqjEdBz0Q — CYMET (@CyMeteorology) November 24, 2025

Αναλυτική η πρόγνωση του καιρού

Μετά από μια βδομάδα που θύμιζε καλοκαίρι, οι βροχές επιστρέφουν στο «μενού» του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ασθενή χαμηλή πίεση να αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, αρχικά, ο καιρός σε αρκετές περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κυρίως στα δυτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ για να καταστούν σύντομα στα δυτικά και βορειοδυτικά, κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα παράλια, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια παράλια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.