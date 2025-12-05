Τρία επιπλέον υδατικά έργα αναμένεται να προχωρήσουν μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όπως δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Η ενημέρωση δόθηκε την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ, υπό τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου.

Η κ. Παναγιώτου έκανε λόγο για μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ και την ομάδα του, στους οποίους ανέπτυξε και εξήγησε τα επενδυτικά προγράμματα που είναι στη διάθεση του αγροτικού κόσμου. Αναφερόμενη στο Μεγάλο Επενδυτικό Μέτρο, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ, επεσήμανε ότι «είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό που έχει ανοιχτεί μέχρι σήμερα για τον αγροτικό κόσμο».

«Έχουμε συναποφασίσει με τον Πρόεδρο (της ΕΔΕΚ) και την ομάδα του ότι μέσα από τη Νέα Αγροτική αλλά και μέσα από τις δημόσιες παρουσιάσεις που μπορούν να γίνουν, θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στον αγροτικό κόσμο, τη γνώση και τις ευκαιρίες που έχει για επιδότηση», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Παναγιώτου είπε ότι εξήγησε τον προγραμματισμό του Υπουργείου Γεωργίας για τα υδατικά έργα, προσθέτοντας ότι «μέχρι το καλοκαίρι του 2026 προχωράμε με επιπλέον τρία υδατικά έργα, άρα θα έχουμε επτά υδατικά έργα». Σημείωσε περαιτέρω ότι τα υδατικά έργα αντιστοιχούν στο 38% του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2026, τονίζοντας ότι αυτό «είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που υπήρχε» και ότι «υπάρχει μια μεγάλη αύξηση από πέρσι». «Για μας είναι προτεραιότητα τα υδατικά έργα, γι’ αυτό και συνεχίζουμε με αφοσίωση την υλοποίησή τους», υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, η Υπουργός Γεωργίας ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ για τις «πολύ θετικές και εποικοδομητικές εισηγήσεις για τη δημιουργία των πρότυπων αγροτικών μονάδων, την ανάδειξη των καλών πρακτικών», προσθέτοντας ότι αυτές θα αξιολογηθούν.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση η Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του κόμματος για τα προγράμματα στήριξης των αγροτών τα οποία υπάρχουν στο Υπουργείο. «Έχουμε δει τα θέματα τα οποία ταλαιπωρούν τον κόσμο, όπως είναι το θέμα της λειψυδρίας, η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση», πρόσθεσε.

«Φεύγουμε πολύ ικανοποιημένοι, αλλά παράλληλα ως Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ έχουμε καταθέσει τις δικές μας προτάσεις και εισηγήσεις γύρω από τα διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τους αγρότες μας», κατέληξε.

