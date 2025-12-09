Το 8% των θανάτων στους δρόμους την τελευταία τριετία, αφορούσε οδηγούς εν ώρα εργασίας, γεγονός που μεταφράζεται σε τρεις νεκρούς κατά έτος.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην 49η έκθεση του προγράμματος Road Safety PIN του Ευρωπαϊού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) η οποία κυκλοφορεί σήμερα. Η έκθεση παρουσιάζει τα δεδομένα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ελβετία, το Ισραήλ, τη Νορβηγία, τη Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με τους οδικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τον εκπρόσωπο της Κύπρου στο πρόγραμμα Γιώργο Μορφάκη, κατά την τριετία 2022-2024 έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι ανά έτος, σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις εν ώρα εργασίας. Τα άτομα αυτά ήταν επί το πλείστον ταχυμεταφορείς έτοιμου φαγητού (ντελιβεράδες) ή οδηγοί φορτηγών ή άλλων μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, επειδή δεν υπάρχει κοινός ορισμός για την οδική σύγκρουση που σχετίζεται με την εργασία, δεν μπορεί να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων στους δρόμους. Από στοιχεία που παρείχαν 16 ευρωπαϊκά κράτη, 30-40% του συνόλου των οδικών θανάτων, σχετίζονται με την εργασία. Με βάση αυτό το στοιχείο, οι ετήσιοι οδικοί θάνατοι στην ΕΕ, που σχετίζονται με την εργασία, πιθανόν να ανέρχονται στους 6.000-8.000.

Σημειώνεται ότι 10 κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΡΙΝ, δεν έχουν ακόμη εθνικό ορισμό για την οδική σύγκρουση που σχετίζεται με την εργασία και σε αυτά περιλαμβάνεται και η Κύπρος. Επίσης, σημειώνεται ότι σε 16 κράτη που συμμετέχουν στο ΡΙΝ, δεν υπάρχει πεδίο στο έντυπο της Αστυνομίας με τα στοιχεία των οδικών συγκρούσεων, για το σκοπό της διακίνησης και σε αυτά τα κράτη επίσης περιλαμβάνεται η Κύπρος.

Σε ότι αφορά, όμως, τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και των αυτοτελώς εργαζομένων, η Κύπρος ανταποκρίνεται θετικά, μαζί με άλλα 18 κράτη. Επίσης θετικά ανταποκρίνεται η Κύπρος, μαζί με άλλα 10 κράτη, σε ότι αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί το κράτος για την αγορά, μίσθωση και ενοικίαση οχημάτων.

Δεδομένης όμως της έλλειψης συντονισμένης δράσης και μεγάλων κενών στις όποιες προσπάθειες, το ETSC κρίνει ότι το πρόβλημα των οδικών θανάτων και σοβαρών τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία, δεν τυγχάνει της δέουσας σημασίας από την ΕΕ, αλλά και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, το ETSC προβαίνει σε σειρά συστάσεων που αφορούν:

• Υιοθέτηση εθνικού ορισμού της οδικής σύγκρουσης που σχετίζεται με την εργασία, μέσα στον πεδίο της οδικής ασφάλειας, ο οποίος θα καλύπτει τους οδικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς μεταξύ των επαγγελματιών χρηστών του οδικού δικτύου και των εργαζομένων στο οδικό δίκτυο, των διακινούμενων προς και από την εργασία και τρίτων μερών, καλύπτοντας όλες τις ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου.

• Συλλογή και ανάλυση περιεκτικών δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των οδικών θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών σε ετήσια βάση.

• Δημιουργία συστήματος διασύνδεσης των δεδομένων από τις εκθέσεις των ιατροδικαστών, από τις εκθέσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και των υπηρεσιών οδικής ασφάλειας, ώστε να διαπιστώνεται η πραγματική εικόνα των θανάτων από οδικές συγκρούσεις που σχετίζονται με την εργασία.

• Επιβολή υποχρέωσης των εργοδοτών να υιοθετούν την προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος στις δραστηριότητές τους για την οδική ασφάλεια που σχετίζονται με την εργασία.

• Υποστήριξη και ενθάρρυνση των εργοδοτών στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη διενέργεια εκτίμησης οδικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία.